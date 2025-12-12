Indian Railway News: लंबी दूरी की ट्रेनों में 26 तक नो रूम, नए साल में मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नए साल में दिव्यनगर निवासी संजीत सिंह ने परिवार के साथ गोवा की सैर की योजना बनाई है। लेकिन, मुंबई (एलटीटी) जाने के लिए उन्हें किसी भी ट्रेन का कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है। गोरखपुर से महाराष्ट्र ही नहीं गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक आदि राज्यों को जाने वाली ट्रेनों में भी 25 से 26 दिसंबर तक नो रूम (टिकटों की बुकिंग बंद) की स्थिति है। 30 और 31 दिसंबर को भी वेटिंग टिकट ही मिल रहा है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बकौल संजीत, ट्रेनों में वेटिंग देखकर लग रहा है कि अब नए साल में ही कन्फर्म टिकट मिल पाएगा। गोवा ही नहीं मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद आदि के लिए भी ट्रेनों का टिकट नहीं मिल रहा। ऊपर से इंडिगो संकट कोढ़ में खोज का काम कर रहा है। उड़ाने भी रद चल रही हैं। संजीत जैसे हजारों लोगों का नए साल का जश्न मनाने का प्लान अभी से ध्वस्त हो रहा है।

गोरखपुर से चलने वाली 22537 नंबर की कुशीनगर एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास में 25 दिसंबर तक तथा एसी सेकेंड में 16 दिसंबर तक नो रूम है। एसी थर्ड में 300 से ऊपर वेटिंग चल रहा है। यही स्थिति 20104 गोरखपुर-एलटीटी सुपरफास्ट में है। इस ट्रेन में 12 दिसंबर को स्लीपर में 378 नंबर वेटिंग है। एसी थर्ड में 254 है। अन्य श्रेणियों में नो रूम की स्थिति बनी हुई है।

दिल्ली जाने वाली 12555 गोरखधाम में भी टिकट को लेकर मारामारी मची हुई है। इस ट्रेन की सभी श्रेणियों में भी नो रूम की स्थिति बनी हुई है। तत्काल कोटे में भी कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा। 20 घंटे पहले लाइन लगाने व ठंड में खुले आसमान के नीचे रात भर जगने के बाद भी रेलवे के काउंटरों पर तत्काल कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। एक मिनट के अंदर सभी कन्फर्म टिकट बुक हो जा रहे हैं।

गुरुवार को भी गोरखधाम आदि एक्सप्रेस ट्रेनों की जनरल बोगियों में चढ़ने के लिए यात्रियों को धक्कामुक्की करनी पड़ी। यद्यपि, रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की बढ़ती संख्या और इंडिगो संकट को देखते हुए गोरखपुर से विभिन्न तिथियों में दिल्ली व एलटीटी के लिए दो-दो क्लोन स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। लेकिन, यह ट्रेनें भी कम पड़ गईं। टिकटों की बुकिंग आरंभ होते ही ट्रेनें भर गई।