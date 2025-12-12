Language
    IndiGo की दिल्ली-बेंगलुरु की उड़ानें गुरुवार को भी रहीं रद, यात्री हुए परेशान

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:31 AM (IST)

    गोरखपुर में इंडिगो की उड़ानों में अव्यवस्था जारी रही। दिल्ली और बेंगलुरु रूट की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी हुई। उड़ानों के रद्द होने से ...और पढ़ें

    एयरलाइन बोली- शुक्रवार से संचालन सामान्य। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंडिगो की उड़ानों में अव्यवस्था का दौर गुरुवार को भी नहीं थमा। दिल्ली और बेंगलुरु रूट की दो उड़ानें नहीं हुईं।इसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। उड़ान संचालन को लेकर बनी अनिश्चितता ने यात्रियों की नाराजगी और चिंता दोनों बढ़ा दी हैं।

    एक सप्ताह से लगातार उड़ानें रद होने की वजह से यात्रियों की योजना प्रभावित हुई है। जिन लोगों की मीटिंग, मेडिकल अपाइंटमेंट या दूसरे शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइटें थीं, वे खासे परेशान दिखे। कुछ यात्री सुबह से एयरपोर्ट पहुंचकर इंतजार करते रहे, लेकिन काउंटर पर यह जानकारी दी गई कि उड़ानें आज भी रद हैं।यात्रियों का कहना है कि मुख्य समस्या सूचना के समय को लेकर है।

    एयरपोर्ट प्रशासन का दावा है कि स्थिति को सामान्य करने के लिए एयरलाइन के साथ निरंतर संपर्क किया जा रहा है, ताकि संचालन जल्द सुचारू हो सके। प्रबंधन की ओर से यात्रियों को मार्गदर्शन देने, पुनः बुकिंग और सहायता के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

    गुरुवार को इंडिगो की दिल्ली की सुबह और बेंगलुरु की शाम वाली उड़ानों को छोड़कर सभी उड़ानें नियत समय पर चलीं। इससे कुछ हद तक यात्रियों में राहत का भाव दिखा, लेकिन प्रभावित दोनों रूटों की यात्रा करने वालों की परेशानी बनी रही।

    इंडिगो एयरलाइन के स्टेशन प्रबंधक गोविंद ने बताया 12 दिसंबर से इंडिगो की सभी उड़ानें अपने नियत समय पर संचालित होंगी। कल कोई उड़ान रद नहीं है।