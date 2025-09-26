Language
    WUPL: मेघा सैनी की धमाकेदार पारी, टिहरी क्वींस ने जीता डब्ल्यूयूपीएल का खिताब

    By jaideep jhinkwan Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:59 PM (IST)

    WUPL सलामी बल्लेबाज मेघा सैनी के नाबाद 67 रनों की बदौलत टिहरी क्वींस ने डब्ल्यूयूपीएल फाइनल में हरिद्वार स्टार्स को हराकर खिताब जीत लिया। मेघा सैनी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की और महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सीएयू की सराहना की।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने विजेता -उपविजेता टीम को दी ट्राफी। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून । सलामी बल्लेबाज मेघा सैनी की धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत टिहरी क्वींस ने डब्ल्यूयूपीएल के खिताब जीत लिया। उन्होंने 42 गेंदों में आठ चौके और तीन छक्के की मदद से 67 रन की नाबाद पारी खेली। क्वींस ने 11.5 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। मेघा को प्लेयर आफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

    शुक्रवार को रायपुर स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में डब्ल्यूयूपीएल (महिला उत्तराखंड प्रीमियर लीग) का टिहरी क्वींस और हरिद्वार स्टार्स के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। टिहरी क्वींस ने टास जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करने उतरी हरिद्वार स्टार्स ने निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 99 रन का लक्ष्य रखा।

    टीम की सलामी बल्लेबाज ज्योति गिरी ने 41, दीपका चंद ने 11 रन बनाकर 49 रनों की साझेदारी की। लेकिन टिहरी क्वींस की गेदबाज सभ्यता ने दीपिका को जल्दी पवेलियन लौटा दिया। जिसके बाद टीम लड़खड़ा गई। ज्योति गिरी के साथ श्वेता वर्मा साझेदारी को मैदान में उतरी। लेकिन वह 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गई।

    टीम के अन्य बल्लेबाज कल्पना वर्मा सात, कनक तपरनिया दो, रितिका सपयाल पांच, दिव्या बोहरा चार, गरिमा बिष्ट ने एक रन बनाए। जबकि सफीना अजीज, अंकिता शाह, रोज बिना खाते खोले पवेलियन लौट गई। टिहरी क्वींस के गेंदबाज निशा मिश्रा, सभ्या ने तीन-तीन , नीलम नरेश भारद्वाज ने दो विकेट झटके।

    लक्ष्य का पीछा करने उतरी टिहरी क्वींस ने तीन विकेट खोकर 11.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। मेघा सैनी ने 42 रनों की शानदार पारी खेली। जबकि आरती भंडारी ने सात, नीलम भारद्वाज 13, अंकिता बिष्ट ने नौ, यशिका बौंठियाल ने एक रन बनाए। हरिद्वार स्टार्स के गेंदबाज सफीना अजीज एवं कल्पना वर्मा ने एक-एक विकेट लिए।

    गीता धामी ने विजेता-उपविजेता टीम को दी ट्राफी

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने विजेता टिहरी क्वींस और उप विजेता हरिद्वार स्टार्स को ट्राफी दी। उन्होंने सीएयू (क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड) को बधाई दी। कहा सीएयू जिस तरह से उत्तराखंड में महिला क्रिकेट को बढ़ावा दे रहा है। उससे खेल के प्रति महिलाओं को प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा।