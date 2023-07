Dehradun: बुल्लावाला में बीस बीघा अवैध प्लाटिंग पर चला एमडीडीए का बुलडोजर, प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप

ग्राम पंचायत मारखम ग्रांट के बुल्लावाला में बीस बीघा अवैध प्लाटिंग पर एमडीडीए का बुलडोजर चला। इस दौरान प्लाटिंग में बनाए गए रास्ते और डिमार्केशन को एमडीडीए के अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। एमडीडीए की इस कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान एमडीडीए के सहायक अभियंता राजेंद्र कनिष्ठ अभियंता हितेंद्र सुपरवाइजर प्यारेलाल जोशी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

Dehradun: बुल्लावाला में बीस बीघा अवैध प्लाटिंग पर चला एमडीडीए का बुलडोजर

संवाद सहयोगी, डोईवाला: ग्राम पंचायत मारखम ग्रांट के बुल्लावाला में बीस बीघा अवैध प्लाटिंग पर एमडीडीए का बुलडोजर चला। इस दौरान प्लाटिंग में बनाए गए रास्ते और डिमार्केशन को एमडीडीए के अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। एमडीडीए की इस कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मचा हुआ है। एमडीडीए के संयुक्त सचिव के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में बुल्लावाला स्थित गढ़वाली मोहल्ला में संजय सुंद्रियाल की ओर से लगभग बीस बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग की गई थी। जिस पर उन्हें पूर्व में नोटिस जारी करते हुए वाद दायर किया गया। लेकिन उचित जवाब न मिलने पर बुधवार को अवैध प्लाटिंग में बने सीसी मार्ग व डिमार्केशन को ध्वस्त कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान एमडीडीए के सहायक अभियंता राजेंद्र बहुगुणा, कनिष्ठ अभियंता हितेंद्र शर्मा, सुपरवाइजर प्यारेलाल जोशी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

