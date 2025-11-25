दून में एमडीडीए ने सख्ती दिखाते हुए लिया बड़ा फैसला, दो से अधिक मंजिल वाले बिल्डर फ्लोर पर प्रतिबंध

अंकुर अग्रवाल, जागरण देहरादून: शहर में अनियंत्रित तरीके से बढ़ रहे बिल्डर फ्लोर निर्माण पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्राधिकरण ने आदेश जारी कर दो से अधिक मंजिल वाले बिल्डर फ्लोर निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

दो मंजिल के निर्माण की अनुमति केवल दो मंजिल के निर्माण की अनुमति दी जाएगी, वह भी स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य रूप से बनाने पर। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने इस नियम का अनुपालन नहीं करने वाले बिल्डरों के नक्शों को स्वीकृत करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्राधिकरण ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए समस्त लंबित प्रोजेक्ट और प्रस्तावों की समीक्षा भी शुरू कर दी है।

पैदा हो रहा था पार्किंग संकट एमडीडीए के अनुसार, शहर में छोटे प्लाटों पर बाहरी नक्शा पास कर तीन से चार मंजिल तक फ्लोर खड़े किए जा रहे थे। कई बिल्डर स्टिल्ट पार्किंग दिखाकर अतिरिक्त मंजिल बेचते थे और बाद में स्टिल्ट को भी दुकानों अथवा कमरों में बदल देते थे, जिससे इलाकों में पार्किंग संकट, जाम और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही थी।