देहरादून नगर निगम में सिरफिरे का तांडव, महापौर की कुर्सी पर बैठने की करने लगा जिद

जागरण संवाददाता, देहरादून। नगर निगम में एक बार फिर एक सिरफिरा महापौर के कक्ष में घुस गया और महापौर की कुर्सी पर बैठने का प्रयास करने लगा। जिससे अफरा-तफरी मच गई। नगर निगम के सुरक्षा कर्मियों ने युवक को बामुश्किल बाहर निकाला और महापौर कक्ष के द्वार को बंद किया। महापौर ने युवक की ओर से तीसरी बार नगर निगम में घुसकर कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर पुलिस को लिखित शिकायत देने की बात कही है।

बुधवार को सिरफिरा युवक के जबरन निगम में घुसने से हंगामा हो गया। महापौर कक्ष में जाने से रोकने के बाद वह काफी देर तक नगर निगम परिसर में ही खड़ा रहा। नगर निगम के कर्मचारियों व सुरक्षा कर्मियों ने युवक से बातचीत कर उसकी जानकारी और कृत्य का कारण जानना चाहा, लेकिन युवक ने कुछ नहीं बताया। वह इसी बात पर अड़ा रहा कि वह महापौर सौरभ थपलियाल का प्रतिनिधि है और उनके ही कक्ष में बैठेगा। युवक ने कई बार महापौर कक्ष में घुसने का प्रयास किया, जिससे निगम में हंगामा मच गया और परिसर में भीड़ एकत्रित हो गई है।