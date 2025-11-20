देहरादून नगर निगम में सिरफिरे का तांडव, महापौर की कुर्सी पर बैठने की करने लगा जिद
देहरादून नगर निगम में एक सिरफिरे युवक ने महापौर के कक्ष में घुसकर हंगामा किया। उसने महापौर की कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, जिससे अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षाकर्मियों ने उसे बाहर निकाला। महापौर ने युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। युवक पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। नगर निगम में एक बार फिर एक सिरफिरा महापौर के कक्ष में घुस गया और महापौर की कुर्सी पर बैठने का प्रयास करने लगा। जिससे अफरा-तफरी मच गई। नगर निगम के सुरक्षा कर्मियों ने युवक को बामुश्किल बाहर निकाला और महापौर कक्ष के द्वार को बंद किया। महापौर ने युवक की ओर से तीसरी बार नगर निगम में घुसकर कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर पुलिस को लिखित शिकायत देने की बात कही है।
बुधवार को सिरफिरा युवक के जबरन निगम में घुसने से हंगामा हो गया। महापौर कक्ष में जाने से रोकने के बाद वह काफी देर तक नगर निगम परिसर में ही खड़ा रहा। नगर निगम के कर्मचारियों व सुरक्षा कर्मियों ने युवक से बातचीत कर उसकी जानकारी और कृत्य का कारण जानना चाहा, लेकिन युवक ने कुछ नहीं बताया। वह इसी बात पर अड़ा रहा कि वह महापौर सौरभ थपलियाल का प्रतिनिधि है और उनके ही कक्ष में बैठेगा। युवक ने कई बार महापौर कक्ष में घुसने का प्रयास किया, जिससे निगम में हंगामा मच गया और परिसर में भीड़ एकत्रित हो गई है।
आरोपित युवक पहले भी दो बार इसी प्रकार की हरकत कर चुका है। लेकिन, उसे मानसिक रूप से कमजोर मानकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि, महापौर सौरभ थपलियाल नगर निगम परिसर में पहुंचे तो युवक उनके पास ही पहुंच गया और उनके कक्ष में बैठने के लिए लिखित आदेश की मांग करने लगा। महापौर ने कहा कि युवक की इस हरकत का कारण पता नहीं चल पाया है। उसके खिलाफ लिखित में पुलिस को शिकायत दी जाएगी। वहीं, अब यह कक्ष केवल महापौर की मौजूदगी में ही खुलेगा। उनके स्टाफ और अधिकृत कर्मचारियों के अलावा किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।