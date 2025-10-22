दीपावली बाद देहरादून नगर निगम में छुट्टी जैसा हाल... अधिकांश कर्मचारी गायब! कामकाज हुआ प्रभावित
दीपावली के बाद देहरादून नगर निगम कार्यालय में कर्मचारियों की भारी अनुपस्थिति देखी गई, जिससे कामकाज प्रभावित हुआ। ज्यादातर अनुभागों में सन्नाटा पसरा रहा और आउटसोर्स कर्मचारी नदारद थे। महापौर और नगर आयुक्त अपने कार्यालयों में फाइलों का निस्तारण करते रहे। कर और भूमि अनुभाग में भी कर्मचारियों की कमी रही, जिससे लोगों को परेशानी हुई।
जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली के अगले दिन नगर निगम में छुट्टी जैसा माहौल नजर आया। अधिकांश अनुभागों में कर्मचारी नदारद रहे, जिससे निगम कार्यालय लगभग खाली दिखाई दिया। विशेषकर आउटसोर्स कर्मचारी बड़ी संख्या में गैरहाजिर रहे। केवल कुछ स्थायी अधिकारी और कर्मचारी ही अपनी सीटों पर मौजूद दिखे। हालांकि, महापौर और नगर आयुक्त अपने-अपने कार्यालय में फाइलों का निस्तारण करने में जुटे रहे।
छुट्टी जैसा माहौल, गिने-चुने कर्मचारी पहुंचे
मंगलवार को कर अनुभाग में गिनती के कर्मचारी पहुंचे, जबकि आउटसोर्स स्टाफ तो नदारद रहा। कुछ ही लोग टैक्स जमा कराने आए थे, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। वहीं, भूमि अनुभाग में भी यही स्थिति रही। स्टाफ नदारद, परंतु सहायक नगर आयुक्त एवं भूमि अनुभाग प्रभारी राजेश नैथानी कार्यालय में उपस्थित रहे। उनके साथ टैक्स अधीक्षक राहुल कैंथोला, भूमि अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली और पूनम रावत भी अपने कार्यालय कक्षों में बैठे नजर आए। नगर आयुक्त नमामी बंसल दोपहर में अपने कार्यालय पहुंचीं और निगम की व्यवस्था का जायजा लिया।
महापौर तथा नगर आयुक्त समेत कुछ अनुभाग अधिकारी कार्यालयों में दिखे
वहीं, महापौर सौरभ थपलियाल भी अपने कक्ष में उपस्थित रहे और जनता की शिकायतें सुनते नजर आए। लेखा अनुभाग की स्थिति भी अलग नहीं रही, यहां भी गिनती के कर्मचारी ही मौजूद रहे। स्थायी स्टाफ ने उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन अन्य केबिनों में अधिकांश कुर्सियां खाली रहीं। मुख्य कर्मचारी की कुर्सी तक खाली देखी गई। नगर निगम परिसर में कुछ समय पहले ही शुरू की गई एलोपैथिक डिस्पेंसरी भी मंगलवार को बंद रही। स्वास्थ्य अनुभाग में भी यही हाल रहा। यहां जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले कुछ आउटसोर्स कर्मचारी तो मौजूद थे, लेकिन बाकी स्टाफ गायब रहा।
