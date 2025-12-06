'मैं CM कार्यालय में कार्यरत हूं, तुम्हारे बेटे की लगवा दूंगा नौकरी', यह झांसा दे आरोपित ने ठगे 1.10 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, देहरादून: खुद को मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत बताकर आरोपित ने चमोली के एक व्यक्ति से उपनल के जरिये नौकरी लगवाने का झांसा देकर 1.10 लाख रुपये की ठगी कर दी। इस मामले में डालनवाला कोतवाली पुलिस ने आरोपित वीरेंद्र सिंह पिमोली निवासी ग्राम वाण, थराली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी तहरीर में नंदप्रयाग निवासी बच्चीराम गौड़ ने बताया कि 12 नवंबर 2024 को वह निजी काम से देहरादून आए थे। शाम को करीब चार बजे वह परेड ग्राउंड स्थित एक दुकान में बैठे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात वीरेंद्र सिंह पिमोली से हुई। उसे वह पहले से ही जानते थे। मुलाकात के दौरान वीरेंद्र ने बताया कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत है। यदि कोई काम हो तो बताना।

इस दौरान उन्होंने बेटे की उपनल में नौकरी लगवाने की बात की, तो आरोपित ने कहा कि उसकी जान पहचान बड़े-बड़े अधिकारियों के साथ है। बेटे की नौकरी लगवाने के एवज में उसने 1.50 लाख रुपये मांगे। बच्चीराम ने बताया कि आरोपित को उन्होंने उसी समय 15 हजार रुपये दे दिए, जबकि विभिन्न तिथियों को 95 हजार रुपये और दिए। लंबे समय तक बेटे की नौकरी नहीं लगने पर जब उन्होंने वीरेंद्र से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।