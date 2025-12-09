Uttarakhand: महिला कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय घेरा, नोकझोंक और हुई धक्का-मुक्की

जागरण संवाददाता, देहरादून : नर्सिंग बेरोजगार युवतियों के साथ प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा अभद्रता और थप्पड़ मारने की घटना के विरोध में महिला कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर घेराव का प्रयास किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नर्सिंग बेरोजगार युवतियां भी शामिल हुईं। मुख्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका तो दोनों के बीच जमकर नोकझोंक और धक्का-मुक्की भी हुई। इस दौरान सड़क पर जाम लगा रहे करीब 150 कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और एकता विहार धरना स्थल ले जाकर छोड़ा।

मंगलवार को महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पुलिस मुख्यालय तक मार्च करते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने सरकार का पुतला दहन कर रोष व्यक्त किया। प्रदर्शन स्थल पर माहौल कई बार तनावपूर्ण भी हो गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि रोजगार मांगने वाली बेटियों को थप्पड़ मारना सरकार की असंवेदनशीलता और दमनकारी मानसिकता का उदाहरण है।

युवाओं की आवाज सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग करना लोकतंत्र के मूल मूल्य का अपमान है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग युवतियां अपने अधिकारों और नौकरी की मांग कर रही थीं, लेकिन सरकार ने संवाद की जगह दमन का रास्ता चुना, जो किसी भी संवेदनशील सरकार के लिए शर्मनाक है।