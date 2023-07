साइबर ठगी की रकम मंगवाने के लिए लुधियाना के युवकाें ने दून में खुलवाए रिश्तेदारों के नाम से खाते, गिरफ्तार

नाइजीनियर साइबर ठगों के साथ मिलकर ठगी की धनराशि खातों में मंगवाने के लिए लुधियाना के दो आरोपियों ने देहरादून में अपने रिश्तेदारों के नाम पर खाते खुलवा दिए। इन खातों में जब लाखों रुपये का लेनदेन हुआ तो केनरा बैंक के प्रबंधक ने खुद पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को थाना हैबोवाल लुधियाना को गिरफ्तार कर लिया है।

जागरण टीम, देहरादून: नाइजीनियर साइबर ठगों के साथ मिलकर ठगी की धनराशि खातों में मंगवाने के लिए लुधियाना के दो आरोपियों ने देहरादून में अपने रिश्तेदारों के नाम पर खाते खुलवा दिए। इन खातों में जब लाखों रुपये का लेनदेन हुआ तो केनरा बैंक के प्रबंधक ने खुद पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी गुरमीत सिंह उर्फ सूरज निवासी निकट आइपीएस स्कूल संधू नगर थाना हैबोवाल जिला लुधियाना पंजाब और आशीष मसीह निवासी सुरेंद्र पार्क थाना हैबोवाल लुधियाना को गिरफ्तार कर लिया है। रिश्तेदारों को झांसे में लेकर खुलवाए खाते आरोपियों ने बताया कि वह अपने रिश्तेदारों को झांसे में लेकर और उन्हें प्रलोभन देकर उनके नाम पर खाते खुलवाते थे और एसएमएस के लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाते थे। कुछ समय पहले वह नाइजीरियन साइबर ठग के साथ संपर्क में आए थे, जिसने प्रति खाता खुलवाने के लिए 18 हजार रुपये का प्रलोभन दिया था।

