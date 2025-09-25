Language
    यूपीसीएल ट्रांसफार्मरों पर लगाएगा LT कैपेसिटर बैंक, स्थिर होगा वोल्टेज

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:13 AM (IST)

    उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पूरे राज्य में 76903 वितरण ट्रांसफार्मरों पर एलटी कैपेसिटर बैंक स्थापित करेगा जिनकी कुल क्षमता 886 एमवीएआर होगी। इस पहल से बिजली आपूर्ति में सुधार होगा वोल्टेज स्थिर रहेगा और ट्रांसफार्मरों पर भार कम होगा। बिजली चोरी पर भी अंकुश लगेगा। उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली बिजली मिलेगी और उद्योगों को स्थिर वोल्टेज मिलेगा।

    राज्यभर में 76,903 वितरण ट्रांसफार्मरों पर एलटी कैपेसिटर बैंक लगाए जाएंगे

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्यभर में 76,903 वितरण ट्रांसफार्मरों पर एलटी कैपेसिटर बैंक लगाए जाएंगे। कुल 886 एमवीएआर क्षमता के इन कैपेसिटर बैंकों से बिजली आपूर्ति न सिर्फ बेहतर होगी, बल्कि वोल्टेज भी स्थिर रहेगा।

    इस पहल से ट्रांसफार्मरों पर भार कम होगा, बिजली चोरी पर अंकुश लगेगा और लाइन लास में कमी आएगी। नतीजतन उपभोक्ताओं को बिना रुकावट और उच्च गुणवत्ता वाली बिजली मिल सकेगी।

    यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल यादव ने बताया कि कैपेसिटर बैंकों की स्थापना से उद्योगों को स्थिर वोल्टेज मिलेगा, जिससे उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही, उपभोक्ताओं को निर्बाध व भरोसेमंद बिजली सेवा का लाभ मिलेगा।

    यूपीसीएल के अनुसार यह योजना राज्य की बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी। आने वाले समय में इससे ट्रांसफार्मर फेल्योर दर कम होगी और बिजली आपूर्ति तंत्र और अधिक सुदृढ़ बनेगा।