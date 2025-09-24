अब सुगम होगी Chardham Yatra, ऋषिकेश बाईपास के अलाइनमेंट में किया गया बदलाव

चारधाम यात्रियों के लिए खुशखबरी! हरिद्वार-ऋषिकेश मार्ग पर जाम से मिलेगी निजात। ऋषिकेश बाईपास के नए अलाइनमेंट को मंजूरी मिल गई है। यह बाईपास कर्णप्रयाग रेल लाइन को रेलवे ओवरब्रिज से पार करेगा। 15 किमी लंबे बाईपास की डीपीआर तैयार हो रही है। बाईपास बनने से यात्रा का समय आधा हो जाएगा और यातायात प्रबंधन सुगम होगा। परियोजना पर लगभग 1500 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। चारधाम यात्रियों को अब हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच घंटों जाम से नहीं जूझना होगा। ऋषिकेश बाईपास के निर्माण में आ रही सभी बाधाओं को दूर कर नए अलाइनमेंट पर मुहर लगा दी गई है। अब ऋषिकेश बाईपास कर्णप्रयाग रेल लाइन को टनल से पूर्व ही रेलवे ओवरब्रिज के जरिए पार करेगा। करीब 15 किमी लंबे बाईपास की डीपीआर तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच यातायात का भारी दबाव है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक और कांवड़ यात्री इस मार्ग से गुजरते हैं। शहर के बीच से गुजरने के कारण इस मार्ग पर घंटों जाम लगता है। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने नया बाईपास बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।

बाईपास बनने से नेशनल हाईवे पर रोज़ाना लगने वाले जाम से छुटकारा मिलेगा व यात्रा का समय भी आधा हो जाएगा। चारधाम यात्रा समेत अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान यातायात प्रबंधन भी आसान होगा। लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाइवे अथारिटी आफ इंडिया ने बाइपास की रूपरेखा तैयार कर ली है।

पहले प्रस्तावित बाईपास को श्यामपुर फाटक के बायीं तरफ से शुरू होकर टिहरी प्रगति पुरम रोड, नटराज चौक से आगे ढालवाला, बिठ्ठल आश्रम पुल से होकर गरुड़चट्टी व शीलगड्डू के बीच जाकर मुख्य मार्ग में मिलना था, लेकिन इस प्रस्तावित रूट में भी शहर का काफी हिस्सा आ रहा था। इसके निर्माण में बड़ी संख्या में भवनों को तोड़ना पड़ता। इसलिए बाईपास के अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है।

नए रूट में बाईपास को श्यामपुर फाटक के पास एलिवेटेड रोड से शुरू कर भत्तेवाला, मनसा देवी मंदिर के पास से होते हुए गीता नगर से आगे चंद्रभागा नदी के ऊपर से गुजारा जाएगा। ऋषिकेश में व्यास कालोनी के पास शिव मंदिर से होते हुए रेलवे ओवर ब्रिज के जरिए बाईपास कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को पार कर हर्बल गार्डन के आगे मुख्य मार्ग में मिलेगा।