देहरादून का भगौड़ा बिल्डर शाश्वत और साक्षी गर्ग का एलओसी जारी, नेपाल भागने के मिले हैं प्रमाण

जागरण संवाददाता, देहरादून: मसूरी रोड स्थित आर्केडिया हिलाक्स परियोजना में निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पकर और फर्जी तरीके से बैंक लोन लेकर फरार बिल्डर शाश्वत गर्ग, पत्नी साक्षी और शाश्वत के पिता प्रवीण गर्ग विरुद्ध पुलिस ने लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया है।

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि प्रकरण में पहले ही तीनों आरोपितों के पासपोर्ट निरस्त किए जा चुके हैं। आरोपितों की तलाश में राजपुर पुलिस व स्पेशल आपरेशन ग्रुप को लगाया है। आरोपितों के नेपाल भागने के कुछ प्रमाण मिले हैं, ऐसे में वहां भी संपर्क किया गया है।

बिल्डर शाश्वत गर्ग पत्नी साक्षी, बेटे रिद्वान, पिता प्रवीण गर्ग और मां अंजली के साथ गत 17 अक्टूबर से गायब हैं। गर्ग परिवार को आखिरी बार शाश्वत के साले सुलभ गोयल के हापुड़ उत्तर प्रदेश स्थित घर पर देखा गया था। शाश्वत गर्ग ने पत्नी साक्षी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर देहरादून में दो आवासीय परियोजनाओं पर काम शुरू किया था।

जिसमें एक मसूरी रोड पर आर्केडिया हिलाक्स (ग्रुप हाउसिंग) और दूसरी परियोजना इंपीरियल वैली (थानो में प्लाटेड डेवलपमेंट) नाम से है। बिल्डर के गायब होने के बाद इंपीरियल वैली में निवेश करने वाले व्यक्तियों ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी।

गर्ग परिवार के विदेश भागने की आशंका को देखते हुए पासपोर्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने शाश्वत, साक्षी व शाश्वत के पिता प्रवीण गर्ग के पासपोर्ट 27 नवंबर को निरस्त कर दिए थे।

पुलिस कर रही जांच, रेरा लगा चुका है रोक आर्केडिया हिलाक्स ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में 21 से अधिक फ्लैट आवंटन में गड़बड़ी की शिकायतों पर पुलिस गर्ग परिवार के साथ ही उनके दो सालों और कुछ बैंक व वित्तीय संस्थानों के विरुद्ध पहले ही मुकदमा दर्ज कर चुकी है।

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने शाश्वत गर्ग व अन्य पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल विवेचना शुरू की और उपलब्ध दस्तावेजों के साथ सामने आए तथ्यों की गहन जांच की गई। आरोपितों की तलाश जारी है। वहीं, रेरा ने भी एक निवेशक की शिकायत पर इंपीरियल वैली प्रोजेक्ट में खरीद फरोख्त पर रोक लगाई हुई है।