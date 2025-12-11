उत्तराखंड में 20 दिसंबर से शुरू हो सकता है खेल महाकुंभ, चार चरणों में होगा आयोजन
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में खेल महाकुंभ 20 दिसंबर से शुरू हो सकते हैं। खेल महाकुंभ के आयोजन को लेकर सामान्य दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत खेल महाकुंभ चार चरणों में आयोजित होंगे।
इसमें न्याय पंचायत स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि खेलकूद प्रतियोगिता, विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी, सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी और मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा।
इसके लिए हर स्तर पर अलग-अलग धनराशि दी जाएगी। राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी में विजेता खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा।
प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा की ओर से जारी आदेश के अनुसार हर प्रतियोगिता तीन श्रेणियों में आयोजित की जाएगी। इसमें पहली श्रेणी अंडर-14 की होगी। जिसमें 11 से 14 वर्ष के खिलाड़ी शामिल हो सकेंगे।
दूसरी श्रेणी अंडर-19 की है। जिसमें 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ी भाग लेंगे। तीसरी श्रेणी दिव्यांगजन की रखी गई है। इसमें आयु सीमा नहीं रखी गई है। न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता विधानसभा स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होंगे।
विधानसभा स्तर के विजेता खिलाड़ी संसदीय क्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। संसदीय क्षेत्र स्तर पर विजेता खिलाड़ी राज्य स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होंगे।
यह रखी गई है पुरस्कार राशि
न्याय पंचायत स्तर पर प्रथम पुरस्कार 300 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 200 रुपये और तृतीय पुरस्कार 100 रुपये रखा गया है। विधानसभा क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार 500 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 400 रुपये और तृतीय पुरस्कार 300 रुपये रखा गया है।
संसदीय क्षेत्र स्तर पर पहला पुरस्कार 800 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 600 रुपये और तृतीय पुरस्कार 400 रुपये रखा गया है। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 1500 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 700 रुपये रखा गया है।
विजेताओं को इसके साथ ही मेडल, प्रमाण पत्र व ट्रॉफी भी दी जाएगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 26 खेल शामिल किए जाएंगे।
