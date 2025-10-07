Language
    Karwa Chauth 2025: करवा चौथ की खरीदारी के लिए बाजारों में बढ़ी रौनक, इस दिन मनाया जाएगा पर्व

    By kuldeep chauhan Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:47 PM (IST)

    करवा चौथ पर्व की तैयारी में महिलाएं खरीदारी में व्यस्त हैं जिससे बाजारों में रौनक है। सोलह श्रृंगार और सजावटी थालियों की मांग बढ़ गई है। स्टील के करवे 250 से 1000 रुपये तक में मिल रहे हैं। सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ है जिससे व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है। करवा चौथ के लिए बाजार में रौनक है।

    करवाचौथ की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रही भीड़।

    संवाद सहयोगी, विकासनगर। करवाचौथ पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसे लेकर महिलाएं खरीदारी में जुट गई हैं। ऐसे में पछवादून के बाजारों में इन दिनों काफी रौनक है। त्योहारी सीजन के चलते व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं।

    करवाचौथ के अवसर पर सोलह शृंगार से लेकर सजावटी थालियों की मांग अधिक है। विशेष रूप से सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर महिलाएं सजने-संवरने का सामान खरीदने में व्यस्त हैं।

    इस बार करवाचौथ का पर्व 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दुकानदार रोहित ने बताया कि स्टील के करवे का सेट 250 से लेकर एक हजार रुपये तक में उपलब्ध है। जबकि मिट्टी का करवा सेट 40 से 100 रुपये में मिल रहा है। चुनरी की कीमत 10 से 20 रुपये और आसन 1000 से 2000 रुपये तक है।

    कास्मेटिक के उत्पादों के दुकानदार रोहन ने बताया कि करवाचौथ के लिए बड़ी संख्या में चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी और शृंगार का सामान मंगवाया गया है। महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं, जिससे व्यापार में वृद्धि की संभावना है।

