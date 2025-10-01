पत्रकार की मृत्यु के कारणों की पुनर्विवेचना के लिए टीम गठित, परिजनों ने अपहरण की जताई थी आशंका

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव प्रताप सिंह की मौत के मामले में पुलिस महानिदेशक ने पुनर्विवेचना के आदेश दिए हैं। 18 सितंबर को उनके लापता होने की सूचना मिली थी जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। सीसीटीवी फुटेज में उनकी गाड़ी भागीरथी नदी में मिली थी। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई थी। बाद में उनका शव बरामद हुआ। पुलिस अब मामले की गहनता से जांच करेगी।

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव प्रताप सिंह की मृत्यु की मामले की पुनर्विवेचना के लिए पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की है। डीजीपी ने बताया कि उत्तरकाशी पुलिस को पत्रकार राजीव प्रताप सिंह के 18 सितंबर की रात से लापता होने की सूचना प्राप्त हुई।

