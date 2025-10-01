CM धामी नकल को लेकर सख्त, बोले- 'युवाओं के लिए सिर झुका भी सकता हूं, कटा भी सकता हूं'

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है जिससे युवाओं को नौकरियां मिली हैं और नकल माफिया जेल गए हैं। चारधाम यात्रा सफलतापूर्वक चल रही है और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में निवेश और स्थानीय उत्पादों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा के लिए वह सिर झुका भी सकते हैं और कटा भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है।

इसके चलते बीते चार वर्षों में 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली हैं और 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल भेजे गए हैं। यह बात मुख्यमंत्री ने मालसी स्थित फेयरफिल्ड बाय मेरियट होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में कही।

धामी ने कहा कि हाल ही में नकल मामले की सीबीआइ जांच की अनुशंसा युवाओं के आग्रह पर की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ लोग युवाओं को ढाल बनाकर राजनीति करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने युवाओं की भावनाओं को प्राथमिकता दी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष अब तक 42 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा सकुशल पूरी कर चुके हैं। राज्य में शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। उत्तराखंड को एडवेंचर टूरिज्म हब बनाने के लिए ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों पर काम चल रहा है।