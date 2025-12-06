Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indigo Crisis: देहरादून एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ान बहाल, पहुंचने लगीे फ्लाइट्स

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:43 PM (IST)

    देहरादून एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें शनिवार को सामान्य हो गईं। अहमदाबाद, दिल्ली और जयपुर से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट्स कुछ देरी से पहुंचीं, लेकिन स ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इंडिगो की उड़ानें शनिवार को सामान्य. File

    जागरण संवाददाता, डोईवाला (देहरादून)। एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें शनिवार को सामान्य हो गई हैं। देहरादून हवाई अड्डे पर शनिवार को इंडिगो की सुबह 7:55 पर आने वाली अहमदाबाद की उड़ान 8:01 पर पहुंची। जबकि इंडिगो की दिल्ली से सुबह 9:00 बजे आने वाली  उड़ान 9:37 पर एयरपोर्ट पहुंची।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं रात्रि 10.58 पर भी जयपुर की इंडिगो की उड़ान पहुंच गई थी। जिसके चलते एयरपोर्ट रात्री 11:30 बजे तक खुला रखा गया था। वहीं एयरपोर्ट निदेशक भूपेश सीएच नेगी ने यात्रियों को यात्रा से पहले उड़ान की स्थिति सत्यापित करने की सलाह दी है।

    वहीं विलंबित उड़ानों के लिए हवाई अड्डे का समय भी एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से बढ़ा दिया गया है। एयरपोर्ट पर इंडिगो और एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम यात्रियों को सहायता प्रदान कर रही है।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

    यह भी पढ़ें- वाराणसी में लगातार पांचवें दिन भी नहीं सुधरे हालात, इंडिगो की 15-17 उड़ानें हुईं निरस्त

    यह भी पढ़ें- श्रीनगर हवाई अड्डे पर दूसरे दिन भी रूका रहा फ्लाइट ऑपरेशन, इंडिगो समेत 16 मूवमेंट कैंसिल

    यह भी पढ़ें- उड़ानें रद, फिर भी धड़ाधड़ कैसे बिक रहे इंडिगो के टिकट? तीन गुना अधिक दाम पर भी खरीद रहे लोग