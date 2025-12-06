Indigo Crisis: देहरादून एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ान बहाल, पहुंचने लगीे फ्लाइट्स
देहरादून एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें शनिवार को सामान्य हो गईं। अहमदाबाद, दिल्ली और जयपुर से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट्स कुछ देरी से पहुंचीं, लेकिन स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, डोईवाला (देहरादून)। एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें शनिवार को सामान्य हो गई हैं। देहरादून हवाई अड्डे पर शनिवार को इंडिगो की सुबह 7:55 पर आने वाली अहमदाबाद की उड़ान 8:01 पर पहुंची। जबकि इंडिगो की दिल्ली से सुबह 9:00 बजे आने वाली उड़ान 9:37 पर एयरपोर्ट पहुंची।
वहीं रात्रि 10.58 पर भी जयपुर की इंडिगो की उड़ान पहुंच गई थी। जिसके चलते एयरपोर्ट रात्री 11:30 बजे तक खुला रखा गया था। वहीं एयरपोर्ट निदेशक भूपेश सीएच नेगी ने यात्रियों को यात्रा से पहले उड़ान की स्थिति सत्यापित करने की सलाह दी है।
वहीं विलंबित उड़ानों के लिए हवाई अड्डे का समय भी एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से बढ़ा दिया गया है। एयरपोर्ट पर इंडिगो और एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम यात्रियों को सहायता प्रदान कर रही है।
