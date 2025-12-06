Language
    इंडिगो उड़ान रद्द: टिकटों की ऊंची कीमतों के बावजूद बिक्री में उछाल क्यों?

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:42 AM (IST)

    Indigo Flight Cancellations: इंडिगो की उड़ानें रद होने के बावजूद टिकटों की बिक्री में भारी उछाल देखा जा रहा है। त्योहारों और छुट्टियों के कारण हवाई या ...और पढ़ें

    एयरपोर्ट से उड़ान भरता इंडिगो का विमान। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस पिछले कई दिनों से संकट से जूझ रही है। 2 दिसंबर से फ्लाइट कैंसिल करने का सिलसिला जारी है। इंडिगो हर दिन 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद कर रहा है। मगर, इसके बावजूद इंडिगो की फ्लाइट्स के टिकट धड़ल्ले से बिक रहे हैं। कई बड़े शहरों के बीच किराया बढ़ने के बावजूद लोग इंडिगो के टिकट खरीदने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आखिर क्यों?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसका जवाब साफ है कि इंडिगो ने अपनी सभी उड़ाने रद नहीं की हैं। इंडिगो हर दिन 2,220 से ज्यादा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स ऑपरेट करता है, जिनमें से अधिकतर उड़ाने सुचारु रूप से चल रही हैं।

    क्यों बिक रही है इंडिगो की टिकट?

    DGCA की गाइडलाइनों के बाद सिर्फ कुछ एयरपोर्ट और तारीखों को ही इंडिगो की फ्लाइट्स रद हुई हैं। इनमें शुक्रवार को सबसे ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई थीं। इंडिगो ने दिल्ली समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में 1000 से ज्यादा उड़ाने रद की थीं। हालांकि, कोलकाता, गुवाहाटी और चेन्नई समेत नॉन-मेट्रो शहरों में अभी भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स अपने समय से उड़ान भर रही हैं।

    बता दें कि इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियों में से एक है। इंडिगो की फ्लाइट्स बहुत कम ही रद होती हैं। हालांकि, पिछले पांच दिनों में इंडिगो ने फ्लाइट कैंसिल करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यात्रियों की असुविधाओं को देखते हुए बीते दिन DGCA ने रोस्टर पर अपना फैसला वापस ले लिया।

    आज भी क्यों कैंसिल हुईं फ्लाइट्स?

    इंडिगो ने आज भी कई फ्लाइट्स रद की हैं, जिसकी वजह 'सिस्टम रिबूट' को माना जा रहा है। पिछले 5 दिनों से चल रही अफरा-तफरी के कारण कई उड़ानों का शेड्यूल खराब हो गया था। ऐसे में सभी फ्लाइट्स को रिशेड्यूल करने और पहले की तरह ऑपरेशन जारी रखने के लिए इंडिगो ने आज कुछ फ्लाइट्स रद की हैं।

    कब तक बहाल होगी सेवा?

    भारतीय विमानन बाजार का 60 प्रतिशत हिस्से पर इंडिगो एयरलाइंस का कब्जा है। यही वजह है कि इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स रद होते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया और विमान टिकट के दाम आसमान छूने लगे। अनुमान के मुताबिक 10-15 दिसंबर तक इंडिगो की सेवाएं फिर से बहाल हो जाएंगी।

    क्यों बढ़े टिकट के दाम?

    देश के कई बड़े शहरों के बीच फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों की संख्या अधिक हो गई और विमानों की संख्या में कमी आ गई। ऐसे में बढ़ती मांग के कारण टिकट के दाम आसमान छूने लगे। दिल्ली समेत सभी व्यस्त रूटों का किराया तीन गुना तक बढ़ गया है।

    इंडिगो की टिकट बुकिंग जारी

    एविएशन प्रोटोकॉल के अनुसार, जब तक फ्लाइट रद होने की औपचारिक घोषणा न हो, तब तक विमान में टिकट बुकिंग जारी रहेगी। यही वजह है कि इंडिगो की टिकट बुकिंग विंडो भी खुली है और लोग बढ़ते हुए दाम के बावजूद फ्लाइट के टिकट बुक कर रहे हैं।

