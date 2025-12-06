IndiGo Crisis: आज भी दिल्ली, मुंबई सहित कई शहरों की 25 उड़ानें कैंसिल, लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी लाइन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। इंडिगो एयरलाइन ने शनिवार को भी बड़ी संख्या में अपनी उड़ानें निरस्त कर दीं। लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे और गुवाहाटी सहित कई शहरों की उड़ानें निरस्त कर दी गई हैं। एयर इंडिया की भी दो उड़ानें निरस्त हो गई हैं।

लखनऊ एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह से ही यात्रियों के बीच अफरातफरी मची हुई है। इंडिगो के बोर्डिंग काउंटर पर परेशान यात्रियों और इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारियों के बीच तीखी नोंकझोंक हुई। रिफंड और दूसरे विमानों के विकल्प के लिए यात्रियों की लंबी लाइन लगी हुई है। हालांकि इन काउंटर पर यात्रियों को राहत नहीं मिल रही है। कई यात्री सड़क मार्ग से रवाना हुए।