निष्क्रिय खातों से 10.27 करोड़ रुपये दावा करने वालों को लौटाए, आपकी पूंजी आपका अधिकार जन जागरूकता शिविर का आयोजन

जागरण संवाददाता, देहरादून। निष्क्रिय खातों में अटकी आम जनता की मेहनत की कमाई को लौटाने के उद्देश्य से आपकी पूंजी आपका अधिकार विषय पर आयोजित जन जागरूकता शिविर सफल रहा। कार्यक्रम का आयोजन एसएलबीसी (एसबीआई) और जिला अग्रणी बैंक (पीएनबी) की ओर से संयुक्त रूप से किया गया। बैंक अधिकारियों ने बताया कि निष्क्रिय खातों में पड़ी करीब सवा 10 करोड़ की रकम दावा करने वालों को लौटा जा चुकी है।

शुक्रवार को सर्वे चौक स्थित आइआरडीटी प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक दिपेश राज, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप महाप्रबंधक शैलेंद्र शर्मा, पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक पीएस रावत, यूनियन बैंक आफ इंडिया के उप महाप्रबंधक मनोहर सिंह और बैंक आफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक अरविंद जोशी उपस्थित रहे।