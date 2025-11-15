Language
    निष्क्रिय खातों से 10.27 करोड़ रुपये दावा करने वालों को लौटाए, आपकी पूंजी आपका अधिकार जन जागरूकता शिविर का आयोजन

    By Vijay Joshi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 09:42 AM (IST)

    देहरादून में 'आपकी पूंजी आपका अधिकार' शिविर में निष्क्रिय खातों से 10.27 करोड़ रुपये लौटाए गए। एसएलबीसी और पीएनबी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बताया गया कि आरबीआई निधि में स्थानांतरित 210 करोड़ रुपये में से कुछ राशि वापस की गई। लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक दिए गए, और जनता को दावा प्रक्रिया के बारे में समझाया गया।

    देहरादून में आपकी पूंजी आपका अधिकार जन जागरूकता शिविर का आयोजन

    जागरण संवाददाता, देहरादून। निष्क्रिय खातों में अटकी आम जनता की मेहनत की कमाई को लौटाने के उद्देश्य से आपकी पूंजी आपका अधिकार विषय पर आयोजित जन जागरूकता शिविर सफल रहा। कार्यक्रम का आयोजन एसएलबीसी (एसबीआई) और जिला अग्रणी बैंक (पीएनबी) की ओर से संयुक्त रूप से किया गया। बैंक अधिकारियों ने बताया कि निष्क्रिय खातों में पड़ी करीब सवा 10 करोड़ की रकम दावा करने वालों को लौटा जा चुकी है।

    शुक्रवार को सर्वे चौक स्थित आइआरडीटी प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक दिपेश राज, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप महाप्रबंधक शैलेंद्र शर्मा, पंजाब नेशनल बैंक के उप महाप्रबंधक पीएस रावत, यूनियन बैंक आफ इंडिया के उप महाप्रबंधक मनोहर सिंह और बैंक आफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक अरविंद जोशी उपस्थित रहे।

    देहरादून जिले के विभिन्न बैंकों में लगभग पांच लाख खातों की करीब 210 करोड़ रुपये की राशि लंबे समय से निष्क्रिय रहने के चलते भारतीय रिजर्व बैंक के विशिष्ट निधि (डीईएएफ) में स्थानांतरित कर दी गई थी। वहीं, बैंकों के प्रयासों और जागरूकता अभियान के तहत इन निष्क्रिय खातों में से 10.27 करोड़ रुपये वास्तविक खाताधारकों या दावा करने वालों को वापस कर दिए गए हैं।

    शिविर में उपस्थित कुछ लाभार्थियों को यह राशि बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से प्रतीकात्मक चेक के रूप में प्रदान की गई। इस जन-जागरूकता शिविर का मुख्य उद्देश्य जनता को यह समझाना था कि उनकी जमा पूंजी उनकी ही है, जिसे वे उचित दस्तावेज और दावा प्रक्रिया पूरी कर प्राप्त कर सकते हैं।