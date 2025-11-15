रिश्वतखोर दारोगा देवेश खुगशाल की बढ़ेगी मुश्किलें, अब विजिलेंस खंगालेगी पूरी कुंडली

जागरण संवाददाता, देहरादून। रिश्वत लेते हुए विजिलेंस के हाथों गिरफ्तार उत्तराखंड पुलिस के दारोगा देवेश खुगशाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। सतर्कता सचिव शैलेस बगोली के निर्देश के बाद अब विजिलेंस पूरी कुंडली खंगालेगी। सचिव ने दारोगा सहित तीन अधिकारियों के विरुद्ध आय से अधिक संपति मामले में मुकदमे में मंजूरी दी है। विजिलेंस अब आरोपित के चल अचल संपति की पूरी जांच करेगी, जिसमें पता चलेगा कि दारोगा ने विभिन्न चौकियों में तैनात रहते हुए कितना धन अर्जित किया।

विजिलेंस ने देवेश खुगशाल को इसी साल मई माह में एक लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो घर से शराब की पेटियां भी बरामद हुई थी, जिसके बाद विजिलेंस ने एक और मुकदमा दर्ज कराया था।

पटेलनगर कोतवाली की आइएसबीटी चौकी प्रभारी देवेश खुगशाल को विजिलेंस ने 14 मई को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। खुगशाल भूमि विवाद के एक मुकदमे में आरोपितों के नाम हटाने के लिए रिश्वत ले रहा था।शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को बताया कि जावेद नाम के व्यक्ति ने पिछले दिनों बंजारावाला स्थित जमीन संबंधित विवाद में एक प्रार्थनापत्र दिया था। जिसमें उसके दोस्त व अन्य तीन लोगों के नाम हैं। इसकी जांच चौकी प्रभारी एसआई देवेश खुगशाल कर रहे थे।