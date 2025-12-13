IMA POP: पिता दादा और परदादा की राह पर चले कानपुर के हरमनमीत सिंह, बने लेफ्टिनेंट; पिता की यूनिट में मिला कमीशन

जागरण संवाददाता, देहरादून: भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) से कैडेट हरमनमीत सिंह रीन ने कमीशन प्राप्त कर अपने परिवार की चार पीढ़ियों से चली आ रही साहस, अनुशासन और राष्ट्रसेवा की गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाई दी है।

सीटीडब्ल्यू एमसीटीई में सिल्वर मेडल पाने वाले हरमनमीत उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित बायोनेट पिन और सिक्स स्टार टार्च भी अर्जित किया।

खेलकूद में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसमें स्क्वैश में हाफ ब्लू और टेनिस में मेरिट कार्ड शामिल हैं। ये उपलब्धियां उनके सर्वांगीण विकास, दृढ़ इच्छाशक्ति और अनुकरणीय अनुशासन का परिचायक हैं।

हरमनमीत सिंह रीन अपने पिता, सेवारत अधिकारी कर्नल हरमीत सिंह के पदचिह्नों पर चलते हुए सैन्य वर्दी पहनने वाले परिवार की चौथी पीढ़ी बने हैं। उनके दादा उजागर सिंह फौज से कर्नल के पद पर रिटायर हुए और परदादा प्रताप सिंह सूबेदार थे।