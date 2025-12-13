Language
    IMA POP: पिता दादा और परदादा की राह पर चले कानपुर के हरमनमीत सिंह, बने लेफ्टिनेंट; पिता की यूनिट में मिला कमीशन

    By Sukant Mamgain Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:13 PM (IST)

    कानपुर के हरमनमीत सिंह रीन आइएमए से कमीशन प्राप्त कर अपने परिवार की चार पीढ़ियों की साहस और राष्ट्रसेवा की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने सीटीडब्ल्यू ...और पढ़ें

    कानपुर के हरमनमीत सिंह रीन अपने परिवार के साथ। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून: भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) से कैडेट हरमनमीत सिंह रीन ने कमीशन प्राप्त कर अपने परिवार की चार पीढ़ियों से चली आ रही साहस, अनुशासन और राष्ट्रसेवा की गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाई दी है।

    सीटीडब्ल्यू एमसीटीई में सिल्वर मेडल पाने वाले हरमनमीत उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित बायोनेट पिन और सिक्स स्टार टार्च भी अर्जित किया।

    खेलकूद में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसमें स्क्वैश में हाफ ब्लू और टेनिस में मेरिट कार्ड शामिल हैं। ये उपलब्धियां उनके सर्वांगीण विकास, दृढ़ इच्छाशक्ति और अनुकरणीय अनुशासन का परिचायक हैं।

    हरमनमीत सिंह रीन अपने पिता, सेवारत अधिकारी कर्नल हरमीत सिंह के पदचिह्नों पर चलते हुए सैन्य वर्दी पहनने वाले परिवार की चौथी पीढ़ी बने हैं। उनके दादा उजागर सिंह फौज से कर्नल के पद पर रिटायर हुए और परदादा प्रताप सिंह सूबेदार थे।

    उनकी मां हरवीन रीन, असम राइफल प्री-प्राइमरी स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन हमेशा उनके जीवन में महत्वपूर्ण रहे हैं।

    कमीशनिंग के अवसर पर लेफ्टिनेंट हरमनमीत सिंह रीन ने कहा, "यह मेरे और मेरे परिवार के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। मुझे देशसेवा की इस पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है।"

    खास बात यह है कि उन्होंने अपने पिता की ही यूनिट में कमीशन प्राप्त किया। इस समारोह ने उनके परिवार के लिए भी विशेष गर्व का अवसर प्रस्तुत किया, जिसने दशकों से राष्ट्रसेवा को अपना ध्येय बनाया है।

    हरमनमीत सिंह रीन की यह उपलब्धि चार पीढ़ियों से चली आ रही सैन्य परंपरा को जीवंत रखते हुए युवा अधिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है।

