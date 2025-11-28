Rishikesh: शिवपुरी में बंजी जंपिंग के दौरान नीचे गिरा था युवक, आइआइटी विशेषज्ञों ने परखी केंद्रों की सुरक्षा
ऋषिकेश के शिवपुरी में बंजी जंपिंग के दौरान एक युवक के घायल होने के बाद प्रशासन ने संयुक्त टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। टीम में आइआइटी रुड़की के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। घटना के बाद 'द शिवपुरी थ्रिल फैक्ट्री' में बंजी जंपिंग पर रोक लगा दी गई है। पर्यटन विभाग ने सभी साहसिक गतिविधियों पर रोक लगाते हुए सेफ्टी आडिट के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश : शिवपुरी क्षेत्र में पिछले दिनों बंजी जंपिंग के दौरान गिरने से एक युवक घायल हो गया था। इस मामले में संयुक्त टीम ने बंजी जंपिंग केंद्र का निरीक्षण किया है। टीम में विभिन्न विभागों के साथ ही आइआइटी रुड़की के विशेषज्ञ भी शामिल रहे। संयुक्त टीम अपनी रिपोर्ट एसडीएम नरेंद्रनगर को देगी।
12 नवंबर को द शिवपुरी थ्रिल फैक्ट्री में हुई इस घटना के बाद यहां बंजी जंपिंग पर रोक लगा दी गई थी। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने से क्षेत्रवासियों समेत आलाधिकारियों में भी हड़कंप मचा रहा।
वीडियो में एक युवक छत पर गिरा हुआ नजर आया। पर्यटन विभाग ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए संबंधित बंजी जंपिंग केंद्र पर सभी साहसिक गतिविधियों पर रोक लगा दी और उक्त केंद्र का सेफ्टी आडिट कराने के आदेश दिए।
घायल युवक को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पर्यटन विभाग ने इस केंद्र पर बंजी जंपिंग पर रोक लगा दी थी। क्षेत्र के बाकी बंजी जंपिंग केंद्रों में भी सुरक्षा मानकों की जांच कराने का निर्णय लिया गया था।
जिस जगह घटना हुई वह टिहरी जिले में पड़ता है। द शिवपुरी थ्रिल फैक्ट्री सहित क्षेत्र के तीन अन्य बंजी जंपिंग केंद्र का प्रशासनिक टीम ने निरीक्षण किया।
एसडीएम घिल्डियाल ने बताया कि केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। इसके बाद विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट देंगे। जिस केंद्र में घटना हुई थी वहां अभी बंजी जंपिंग पर रोक है। जो विशेषज्ञ और विभाग निरीक्षण में थे, वह अपनी-अपनी रिपोर्ट देंगे। फिर से शासन को भेजा जाएगा।
निरीक्षण में एसडीएम नरेंद्रनगर आशीष घिल्डियाल, जिला पर्यटन अधिकारी टिहरी एसएस राणा सहित आइआइटी रुड़की के विशेषज्ञ, लोक निर्माण विभाग, साहसिक पर्यटन, जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे।
