    देहरादून में शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर हिंदू युवती की हत्‍या, नहर में फेंका शव; 20 दिन बाद खुला राज

    By rajesh panwar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 01:29 PM (IST)

    देहरादून के विकासनगर में एक युवती का अपहरण कर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने शव को नहर में फेंका। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। मुख्य आरोपी शहबाज ने शारीरिक संबंध बनाने के दबाव के चलते हत्या की बात कबूल की। पुलिस एसडीआरएफ की मदद से शव की तलाश कर रही है। मामला दो अलग-अलग संप्रदाय से जुड़ा है।

    एसडीआरएफ द्वारा नहर में शव की तलाश जारी. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून) । कोतवाली क्षेत्र के जीवनगढ़ से सात सितंबर को एक 22 वर्षीय युवती का अपहरण कर लिया गया था। बाद में आरोपितों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने शव कुल्हाल क्षेत्र स्थित नहर में फेंक दिया।

    मामला दो अलग-अलग संप्रदाय से जुड़ा है। अब पुलिस मृतका के शव की तलाश में जुटी है। इस हत्याकांड में पुलिस ने अब तक एक नाबालिग सहित तीन को पकड़ा है। पूर्व में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपित से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने दूसरे आरोपित को भी गिरफ्तार किया।

    गला दबाकर हत्या की बात स्वीकारी

    पुलिस के मुताबिक जब मामले में नामजद शहबाज नामक युवक को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो उसने युवती की गला दबाकर हत्या की बात स्वीकार की। उससे पूछताछ के आधार पर ही एक किशोर (नाबालिग) को भी संरक्षण में लिया गया।

    कोतवाली विकासनगर में सात सितंबर को जीवनगढ़ निवासी व्यक्ति ने अपनी पुत्री की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसी दौरान पीड़ित पक्ष ने 12 सितंबर को पुनः कोतवाली आकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 22 वर्षीय पुत्री को शहबाज निवासी ग्राम ढकरानी काफी समय से परेशान कर रहा था।

    पिता ने शहबाज पर अपनी पुत्री को बहला फुसलाकर साथ ले जाने का शक जताया। इस आधार पर शहबाज के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। इस बीच 12 सितंबर को शहबाज को गिरफ्तार कर लिया गया था।

    युवती पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव

    पुलिस ने जब शहबाज से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह युवती पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, मगर जब युवती ने उसे ऐसा करने से रोका तो उसने अपने दोस्त फैजान और ढकरानी निवासी एक अन्य के साथ मिलकर सात सितंबर को उसकी हत्या कर दी।

    हत्या करने के लिए वे युवकों को बहला फुसलाकर कुल्हाल क्षेत्र में ले गए थे। पुलिस ने आरोपित शहबाज की निशानदेही पर घटनास्थल के पास से साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शनिवार को आरोपित फैजान को भी गिरफ्तार कर लिया। साथ ही नाबालिग को भी संरक्षण में ले लिया गया। आरोपितों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है।

    कोतवाल विनोद गुसाईं के अनुसार युवती के शव की तलाश के लिए एसडीआरएफ व जल पुलिस की मदद से धौलातप्पड़ कुल्हाल के पास शक्तिनहर में सर्च आपरेशन चलाया जा रहा है।