    मसूरी की माल रोड पर दौड़ीं विंटेज कारें, शिमला, नारकंडा, मनाली, रोहतांग पास, चंडीगढ़ होते हुए पहुंचेंगी दिल्ली

    By Surat Singh Rawat Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:35 PM (IST)

    द क्लासिक हिमालयन ड्राइव विंटेज कार रैली में शामिल विंटेज कारों का काफिला मसूरी के माल रोड पहुंचा। कारों को देखकर पर्यटक और स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। बता दें कि दो नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई रैली रामनगर होते हुए सोमवार को ऋषिकेश पहुंची थी। ये कारें शिमला, नारकंडा, मनाली, रोहतांग पास और चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली पहुंचेंगी।

    मसूरी के माल रोड से गुजरती द क्लासिक हिमालयन ड्राइव विंटेज कार रैली। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण मसूरी: द क्लासिक हिमालयन ड्राइव विंटेज कार रैली मंगलवार अपराह्न करीब तीन बजे वेलकम होटल द सेवाय पहुंची। रैली के प्रतिभागियों का पारंपरिक रीति-रिवाज से भव्य स्वागत किया गया।

    शाम को रैली में शामिल विंटेज कारों का काफिला मालरोड पहुंचा। वहां से रैली गांधी चौक से मालरोड, शहीद स्थल होते हुए पिक्चर पैलेस चौक तक पहुंची। मालरोड पर रैली में शामिल कारों को देखकर पर्यटक और स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए।

    द क्लासिक हिमालयन ड्राइव के आयोजक और टीम फायर फाक्स के लीडर राजन स्याल ने बताया कि दो नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई रैली रामनगर होते हुए सोमवार को ऋषिकेश पहुंची थी।

    वहां रात्रि विश्राम के बाद सुबह नरेंद्रनगर, चंबा, धनोल्टी होते हुए मसूरी पहुंची। स्याल ने बताया कि रैली में कुल 90 लोग शामिल हैं।

    इसके अलावा 30 विदेशी वाहन हैं, जिसमें 13 वाहन यूके, एक फ्रांस, एक कीनिया, दो श्रीलंका, एक भूटान आदि देशों से हैं। बताया कि पूरे विश्व में रैली के वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। इससे उत्तराखंड के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

    रैली में शामिल रिचर्ड ग्रीन, एलिजाबेथ, कीथ लोमस, युवोनी लोमस, रूथ पिटर्सन आदि ने कहा कि यह रैली हमारे जीवन में हमेशा याद रहेगी। यहां की खूबसूरती और सड़कों ने गहरा प्रभाव छोड़ा है।

    संजना टकले, जो महाराष्ट्र के सूरत से आई हैं, ने कहा कि यह रैली बहुत अच्छे अनुभव से पूर्ण रही। होटल सेवाय के सीएमडी किशोर काया ने कहा कि सेवाय होटल मसूरी हिमालयन कार रैली के गौरव को वापस लाने के लिए प्रयासरत है।

    अब यहां से हिमाचल में प्रवेश करेगी रैली

    राजन स्याल ने बताया कि मसूरी से आगे का रूट अब सबसे लंबा है। रैली नौगांव, पुरोला, जरमोला होते हुए हिमाचल में प्रवेश करेगी। शिवपुरी पहुंचने में 12 घंटे लगेंगे। बुधवार को दोपहर का भोजन जरमोला में किया जाएगा।

    इसके बाद शिमला, नारकंडा, मनाली, रोहतांग पास, चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली पहुंचेगा। रैली का मुख्य उद्देश्य 1980-90 के दशक में आयोजित हिमालयन कार रैली को याद करना और विंटेज वाहन के शौकीनों को उत्तराखंड और हिमाचल की खूबसूरत वादियों का भ्रमण करवाना है।

    विंटेज कार रैली में चार-पांच विदेशी प्रतिभागी भी शामिल हैं, जिन्होंने 80 के दशक में आयोजित हिमालयन कार रैली में भाग लिया था।

    प्रसिद्ध लेखक रस्किन बांड ने भी दीं शुभकामनाएं

    हिमालयन क्लासिक ड्राइव विंटेज कार रैली के आयोजकों और प्रतिभागियों को मशहूर लेखक रस्किन बांड ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह रैली मसूरी के पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी।

    उन्होंने होटल सेवाय की टीम को भी अपनी बधाई दी। कहा कि सभी प्रतिभागी अपनी ट्रिप का आनंद लें और पहाड़ के एक बड़े क्षेत्र को एक्सप्लोर करें।

