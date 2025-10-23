संवाद सूत्र, जागरण चकराता l पर्यटन स्थल चकराता में ठंड बढ़ने के साथ ही बुधवार शाम विंटर लाइन का अद्भुत नजारा दिखा। इसे स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया। विंटर लाइन एक प्राकृतिक घटना है जो सूरज ढलने के दौरान क्षितिज पर लाल और पीली रेखाओं के रूप में दिखाई देती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस नजारे को चकराता के ऊंचे पहाड़ों से देखा जा सकता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसे आमतौर पर अक्टूबर के अंत से जनवरी के बीच देखा जा सकता है, खासकर जब मौसम साफ हो। स्थानीय लोगों ने बताया कि विंटर लाइन का यह अनोखा प्राकृतिक नजारा केवल कुछ चुनिंदा स्थानों मसूरी और चकराता से ही दिखाई देता है। बताया जाता है कि सर्दी के मौसम में सूर्यास्त के बाद जब ठंडी और गर्म हवा की परतें आपस में मिलती हैं तो क्षितिज पर सुंदर रेखा बन जाती है। इसी को विंटर लाइन नाम दिया जाता है।