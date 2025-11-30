Dehradun : हवलदार सुनील कुमार का निधन, हरिद्वार में सैनिक सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून) : हवलदार सुनील कुमार का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वह भारतीय सेना की 57 इंजीनियर रेजिमेंट में वर्ष 1994 में भर्ती हुए थे। वर्ष 2012 में सेवानिवृत्ति के बाद वह वर्ष 2013 में डीएससी (डिफेंस सिक्योरिटी कार्प्स) में शामिल होकर पिछले 12 वर्षों से पुनः देश सेवा कर रहे थे। हवलदार सुनील कुमार मूल रूप से गांव कूटनाली चौकड़ी रिखणीखाल पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। हालांकि, वर्तमान में वह रामपुर सैनिक कालोनी सेलाकुई में रह रहे थे।

वर्ष 2023 में उन्हें ब्लड कैंसर का पता चला था। उनका उपचार बेस हास्पिटल दिल्ली में चल रहा था। इसी बीच 28 नवंबर को उन्होंने दिल्ली में ही अंतिम सांस ली। 29 नवंबर की रात उनका पार्थिव शरीर रामपुर सैनिक कालोनी स्थित आवास पर लाया गया।

इसके बाद रविवार को हरिद्वार में सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार में शामिल विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, पूर्व सैनिक निरंजन सिंह चौहान, खड़क सिंह सावंत, डीएस धामी, मनवर सिंह रावत, जगदीश सिंह नेगी, धनंजय बिष्ट सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों, स्थानीय जनप्रतिनिधि व नागरिकों ने दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित की।