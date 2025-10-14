पहले तौल में हर किलो पर था शक, अनाज एटीएम से हर ग्राम पर भरोसा

अश्वनी त्रिपाठी, जागरण, देहरादून। दिन की पहली धूप के साथ राशन की दुकानों पर उमड़ती भीड़। थके हुए चेहरे और झोला थामे हाथ। आंखों में बसा डर कि कहीं फिर तौल कम न निकल जाए। अब यह सब पुराने दिनों की बात हो गई है। राज्य में अनाज एटीएम के नवाचार से हालात काफी बदले हैं।

अब एटीएम की एक बीप से तय मात्रा में अनाज कार्डधारक के झोले में आ जाता है, वहीं उपभोक्ताओं को कतार में भी नहीं लगना पड़ता। इस प्रयोग ने दशकों से राशन वितरण प्रणाली पर लगे कई दाग मिटाकर व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा दिया है। राज्य में 21 अनाज एटीएम विभिन्न जिलों में लगाए गए हैं।

उत्तराखंड में अनाज एटीएम के जानने के लिए कुछ साल पीछे जाएं तो पता चलता है कि किस तरह घटतौली व कम राशन वितरण की शिकायतें आम थीं। वर्ष 2022 में अल्मोड़ा के सोमेश्वर में स्थानीय निवासियों ने कम राशन वितरण की शिकायत की। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट के ग्रामीणों ने बताया कि डिजिटल तराज़ू के बजाय पुराने कांटे का प्रयोग करने से तौल सटीक नहीं होती।

पारदर्शिता-हर लेन-देन का डिजिटल रिकार्ड

घटतौली रुकी- इसमें तौल में त्रुटि और राशन कम देने की संभावना पर विराम।

भीड़-नियंत्रण- इससे अब राशन कोटे पर कतार को कम करने में सफलता मिली।

सहूलियत- एटीएम मशीन से लाभार्थी अपनी सहूलियत के अनुसार राशन ले सके हैं। चुनौतियां भी हैं