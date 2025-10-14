उत्तराखंड में करंट-वोल्टेज का रियल टाइम दिखेगा डेटा, UPCL ने दिया प्रशिक्षण

जागरण संवाददाता, देहरादून। आरडीएसएस योजना के तहत यूपीसीएल (उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड) के अधिकारियों को रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम के इस्तेमाल का आनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का मकसद फील्ड अधिकारियों को यह सिखाना था कि वे इस नई तकनीक से बिजली व्यवस्था की निगरानी और संचालन कैसे करें।

इस प्रणाली की मदद से हर उपसंस्थान (सबस्टेशन) पर बिजली के करंट और वोल्टेज का डेटा रीयल टाइम यानी तुरंत देखा जा सकता है। अगर किसी 11 केवी फीडर पर बिजली जाती है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देगा। इससे अधिकारी तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं और बिजली जल्दी बहाल की जा सकेगी।