    उत्तराखंड में करंट-वोल्टेज का रियल टाइम दिखेगा डेटा, UPCL ने दिया प्रशिक्षण

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:22 AM (IST)

    उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के अधिकारियों को आरडीएसएस योजना के तहत रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रणाली से बिजली व्यवस्था की निगरानी आसान होगी, क्योंकि हर सबस्टेशन पर करंट और वोल्टेज का डेटा तुरंत देखा जा सकेगा। 11 केवी फीडर पर बिजली जाने पर सिस्टम तुरंत अलर्ट करेगा, जिससे त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। इससे बिजली वितरण की गुणवत्ता में सुधार होगा।

    फीडर पर बिजली जाते ही सिस्टम देगा तुरंत अलर्ट, बिजली जल्दी बहाल की जा सकेगी। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून। आरडीएसएस योजना के तहत यूपीसीएल (उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड) के अधिकारियों को रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम के इस्तेमाल का आनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का मकसद फील्ड अधिकारियों को यह सिखाना था कि वे इस नई तकनीक से बिजली व्यवस्था की निगरानी और संचालन कैसे करें।

    इस प्रणाली की मदद से हर उपसंस्थान (सबस्टेशन) पर बिजली के करंट और वोल्टेज का डेटा रीयल टाइम यानी तुरंत देखा जा सकता है। अगर किसी 11 केवी फीडर पर बिजली जाती है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देगा। इससे अधिकारी तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं और बिजली जल्दी बहाल की जा सकेगी।

    यह सिस्टम बिजली वितरण की गुणवत्ता और स्थिरता पर नजर रखने में भी मदद करेगा। हर फीडर स्तर पर यह बताएगा कि दिनभर में कितनी देर बिजली उपलब्ध रही। इससे यूपीसीएल को डेटा के आधार पर बेहतर फैसले लेने और बिजली आपूर्ति की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

    प्रशिक्षण के दौरान सभी मंडलों के अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े रहे। कार्यक्रम के बाद उन्हें लागइन आइडी दी गई, जिससे वे अपने क्षेत्र की बिजली आपूर्ति की जानकारी सीधे सिस्टम पर देख सकेंगे और तुरंत निर्णय ले पाएंगे।