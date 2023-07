Uttarakhand Police Bharti सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्‍छी खबर है। उत्तराखंड पुलिस फोर्स में जल्‍दी कांस्टेबल के 1550 पदों पर नई भर्ती होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी और अब विभाग ने आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। अब जल्द ही रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। उत्तराखंड के युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका है।

युवाओं के लिए खुशखबरी, उत्‍तराखंड में जल्द होगी 1550 कांस्टेबलों की भर्ती

