...तो घोटाले के लिए खड़ी की गई कंपनी, आवासीय परियोजना लांच करने से पूर्व खोली गई थी गोल्डन एरा इंफ्राटेक

अंकुर अग्रवाल, देहरादून। दून में निवेशकों और बैंकों के करोड़ों रुपये हड़प कर फरार बिल्डर शाश्वत गर्ग और उनके परिवार का भले ही पुलिस अब तक कोई सुराग न तलाश पाई हो, लेकिन शुरुआती जांच में ही यह जरूर सामने आया है कि राजनगर गाजियाबाद की जिस गोल्डन एरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर यह घोटाला हुआ है, वह संभवत: इसी मकसद से खोली गई थी।

इस कंपनी में केवल शाश्वत गर्ग, उनके पिता प्रवीण गर्ग व मां अंजली ही निदेशक नहीं हैं, बल्कि शाश्वत के साले सुलभ गोयल और कुशाल गोयल भी निदेशकों में शामिल हैं। यह कंपनी वर्ष-2022 से घाटे में आ गई और 51 प्रतिशत की गिरावट के साथ इसका टर्न-ओवर महज 11 करोड़ रुपये रह गया था। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि यह कंपनी राजनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 30 दिसंबर 2013 को खोली गई थी।

इसका पंजीकरण कानपुर में कराया गया। यानी कंपनी देहरादून में मसूरी रोड पर आवासीय परियोजना आरकेडिया हिलाक्स लांच करने से महज तीन माह पहले ही खोली गई। क्योंकि, यहां गर्ग परिवार ने आवासीय परियोजना के लिए जमीन का करार 14 मार्च-2014 को राजेंद्र कुमार के साथ किया। इसके बाद खुद की कंपनी से ही परियोजना की पावर आफ अर्टानी शाश्वत के नाम कर दी गई।