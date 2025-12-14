Language
    किसान के बेटे को फेसबुक रील्स ने रील्स ने दिखाया रास्ता, IMA से पासआउट होकर सेना अधिकारी बने सचिन डबास

    By Vijay Joshi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:41 AM (IST)

    गाजियाबाद के किसान परिवार से निकले सचिन डबास, मोबाइल रील्स से प्रेरित होकर भारतीय सेना में अफसर बने। आइएमए से पासआउट सचिन के पिता किसान हैं। सेना से ज

    Hero Image

    आइएमए की पासिंग आउट परेड के बाद सैन्य अधिकारी बने गाजियाबाद सदर निवासी सचिन डबास अपने स्वजनों के साथ। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून: कहते हैं कि जुनून को सही दिशा मिल जाए तो मंज़िल खुद-ब-खुद करीब आ जाती है। गाजियाबाद के साधारण किसान परिवार से निकले सचिन डबास की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जहां मोबाइल पर देखी गई रील्स ने उनके सपनों को पंख दे दिए और उन्हें भारतीय सेना में अफसर बना दिया।

    आइएमए से पासआउट हुए सचिन के पिता पप्पू सिंह किसान हैं और माता अनीता देवी गृहणी। सामान्य परिवार में पले-बढ़े सचिन को खाली समय में मोबाइल पर रील्स देखने का शौक था।

    इसी दौरान भारतीय सेना से जुड़े वीडियो और जवानों की जीवनशैली ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। धीरे-धीरे यह आकर्षण जुनून में बदल गया और सचिन ने सेना में अफसर बनने की ठान ली।

    सचिन बताते हैं कि जब उन्होंने अपने मामा सुनील सिंह से सेना में जाने का रास्ता पूछा, तो उन्हें सीडीएस परीक्षा और भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने पूरे मनोयोग और अनुशासन के साथ तैयारी शुरू कर दी।

    इस सफर में उनकी बहन आरती ने भी हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया। कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास का नतीजा यह रहा कि सचिन ने आइएमए में प्रवेश पाया और कठिन सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर अब भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल हो चुके हैं।

    पासिंग आउट परेड के दौरान कंधे पर सितारे सजे तो किसान परिवार की आंखें गर्व से भर आईं। सचिन कहते हैं कि वह अपने परिवार से सेना में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। उनकी सफलता से परिवार ही नहीं, गांव के युवाओं को भी नई प्रेरणा मिली है।

    उनका छोटा भाई भी अब सेना की ओर आकर्षित हो रहा है और फिलहाल कुश्ती का अभ्यास करने के साथ खेती-बाड़ी में पिता का हाथ बंटा रहा है।

