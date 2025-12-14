किसान के बेटे को फेसबुक रील्स ने रील्स ने दिखाया रास्ता, IMA से पासआउट होकर सेना अधिकारी बने सचिन डबास

जागरण संवाददाता, देहरादून: कहते हैं कि जुनून को सही दिशा मिल जाए तो मंज़िल खुद-ब-खुद करीब आ जाती है। गाजियाबाद के साधारण किसान परिवार से निकले सचिन डबास की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जहां मोबाइल पर देखी गई रील्स ने उनके सपनों को पंख दे दिए और उन्हें भारतीय सेना में अफसर बना दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आइएमए से पासआउट हुए सचिन के पिता पप्पू सिंह किसान हैं और माता अनीता देवी गृहणी। सामान्य परिवार में पले-बढ़े सचिन को खाली समय में मोबाइल पर रील्स देखने का शौक था। इसी दौरान भारतीय सेना से जुड़े वीडियो और जवानों की जीवनशैली ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। धीरे-धीरे यह आकर्षण जुनून में बदल गया और सचिन ने सेना में अफसर बनने की ठान ली। सचिन बताते हैं कि जब उन्होंने अपने मामा सुनील सिंह से सेना में जाने का रास्ता पूछा, तो उन्हें सीडीएस परीक्षा और भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने पूरे मनोयोग और अनुशासन के साथ तैयारी शुरू कर दी।

इस सफर में उनकी बहन आरती ने भी हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया। कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास का नतीजा यह रहा कि सचिन ने आइएमए में प्रवेश पाया और कठिन सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर अब भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल हो चुके हैं।