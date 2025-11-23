10 हजार रुपये का इनामी गैंगस्टर मेरठ से गिरफ्तार, कई मुकदमों में चल रहा था फरार

जागरण संवाददाता, देहरादून। चोरी और गैंगस्टर के मुकदमों में फरार चल रहे 10 हजार रुपये के इनाम गैंगस्टर राजन सिंह निवासी ब्लाक जागृति विहार, मेरठ उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर के दो अन्य साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

15 सितंबर को प्रमोद त्यागी निवासी अशोक विहार देहरादून ने शिकायत दी थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर के बाहर खड़ी कार से कुछ नकदी और सोना-चांदी का सामान चोरी कर लिया है। इस संबंध में थाना नेहरू कालोनी में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में दो आरोपितों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि प्रमोद त्यागी फरार चल रहा था।

विवेचना में सामने आया कि आरोपित संगठित रूप से गैंग बनाकर अपराध कार्य कर रहे थे। संगठन के सरगना विनय त्यागी को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। विनय त्यागी के विरुद्ध विभिन्न प्रदेशों में संगीन अपराध के 36 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके बाद गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध थाना नेहरू कालोनी में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया।

एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि फरार चल रहे प्रमोद त्यागी पर 10 हजार का इनाम घोषित किया था। आरोपित की तलाश के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था। फरार आरोपित की तलाश में पुलिस टीम ने लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। 22 नवंबर को पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर आरोपित राजन सिंह को मेरठ क्षेत्र से गिरफ्तार किया। आरोपित के कब्जे से चोरी के सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। गिरफ्तार प्रमोद त्यागी को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।