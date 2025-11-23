Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    10 हजार रुपये का इनामी गैंगस्टर मेरठ से गिरफ्तार, कई मुकदमों में चल रहा था फरार

    By Soban Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:28 PM (IST)

    मेरठ पुलिस ने 10 हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। यह गैंगस्टर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई गंभीर अपराधों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    पूर्व में गिरफ्तार गैंगस्टर विनय त्यागी का है साथी है आरोपित। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। चोरी और गैंगस्टर के मुकदमों में फरार चल रहे 10 हजार रुपये के इनाम गैंगस्टर राजन सिंह निवासी ब्लाक जागृति विहार, मेरठ उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर के दो अन्य साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    15 सितंबर को प्रमोद त्यागी निवासी अशोक विहार देहरादून ने शिकायत दी थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर के बाहर खड़ी कार से कुछ नकदी और सोना-चांदी का सामान चोरी कर लिया है। इस संबंध में थाना नेहरू कालोनी में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में दो आरोपितों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि प्रमोद त्यागी फरार चल रहा था।

    विवेचना में सामने आया कि आरोपित संगठित रूप से गैंग बनाकर अपराध कार्य कर रहे थे। संगठन के सरगना विनय त्यागी को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। विनय त्यागी के विरुद्ध विभिन्न प्रदेशों में संगीन अपराध के 36 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके बाद गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध थाना नेहरू कालोनी में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया।

    एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि फरार चल रहे प्रमोद त्यागी पर 10 हजार का इनाम घोषित किया था। आरोपित की तलाश के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था। फरार आरोपित की तलाश में पुलिस टीम ने लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। 22 नवंबर को पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर आरोपित राजन सिंह को मेरठ क्षेत्र से गिरफ्तार किया। आरोपित के कब्जे से चोरी के सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। गिरफ्तार प्रमोद त्यागी को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

    सुनियोजित ढंग से दिया चोरी की घटना को अंजाम

    सूत्रों के अनुसार विनय त्यागी पर मेरठ व आसपास हत्या, डकैती, हत्या के प्रयास सहित अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे में यूपी पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। यूपी पुलिस से बचने के लिए वह भागकर देहरादून आ गया। जेल जाने के लिए उसने कार के शीशे तोड़कर उसमें से गहने व नकदी चोरी कर दी, जिसके चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए उसे जेल भेज दिया।

    यह भी पढ़ें- Tehri News: नशा तस्करी के दोषी को 15 माह का कारावास, 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

    यह भी पढ़ें- चंपावत: नौकरी के नाम पर लाखों ठगने का आरोपित प्राइमरी टीचर गिरफ्तार, लटकी निलंबन की तलवार