    दूसरे की जमीन दिखाकर की 38.55 लाख रुपये की धोखाधड़ी, चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:41 PM (IST)

    देहरादून में एक व्यक्ति से 38.55 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने दूसरे की जमीन दिखाकर पीड़ित से रुपये लिए। पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने महिला समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। 

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: दूसरे की जमीन दिखाकर आरोपितों ने एक व्यक्ति से 38.55 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर दी। इसका पता लगने पर पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत की। पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने महिला सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    पुलिस को दी तहरीर में प्रीतम कुमार निवासी प्रेमनगर बाजार, डोईवाला ने बताया कि उनकी नसीम अहमद निवासी सहसपुर से जान पहचान है।

    20 जुलाई 2024 को उन्होंने सलमान, जुबेर, जावेद खान तीनों निवासी ग्राम परवल व बरखा रानी निवासी लक्ष्मीपुर वसंत विहार से मौजा ईस्ट होप टाउन विकासनगर में जमीन खरीद को लेकर मुलाकात कराई। आरोपित सलमान व उसके साथियों ने जमीन का सौदा 40 लाख रुपये में तय किया।

    पीड़ित ने बताया कि उसने आरोपितों को 38.55 लाख रुपये देकर 26 जुलाई 2024 को भूमि का विक्रय पत्र भू-स्वामी से पंजीकृत करवाया। 30 जुलाई 2024 को जब वह भूमि पर सुरक्षा दीवारी करने गया तो मौके पर सौरभ अरोड़ा निवासी जीएमएस रोड आया।

    बताया कि यह भूमि उसकी है और जमीन किसी को नहीं बेची है। अरोड़ा ने भूमि स्वामित्व के अपने दस्तावेज भी दिखाए। तब उन्हें पता चला कि आरोपितों ने किसी अन्य व्यक्ति को निबंधक कार्यालय में ले जाकर सौरभ अरोड़ा बताकर विक्रय पत्र बनवाया। 23 अगस्त 2024 को जब उन्होंने पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो सलमान ने कहा कि वह कहीं और जमीन दिलवा देगा।

    आरोपित ने मौजा ईस्ट होप टाउन विकासनगर में एक बीघा जमीन का सौदा 1.10 करोड़ रुपये में तय किया। बाद में पता चला कि जिस जमीन का सौदा किया गया है, वह किसी और की है। पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने आरोपित सलमान, जुबेर, जावेद व बरखा रानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

