Uttarakhand Politics: माल्टा सियासत में दिखी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की विरासत

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून : वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी में बदले सियासी समीकरणों के बाद अपने चिर परिचित अंदाज में माल्टा पार्टी देकर सियासी ताकत का मूल्यांकन भी किया और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विस चुनाव 2027 के मद्देनजर सियासी जमीन तैयार करने का इशारा भी कर दिया।

हरिद्वार बाईपास स्थित नीरजा ग्रीन्स में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की माल्टा पार्टी में कई दिक्कत नेताओं के साथ बड़ी संख्या में रावत खेमे के कार्यकर्ताओं ने उपस्थिति दर्ज कराई। पार्टी में जैसे ही पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डा.हरक सिंह रावत की एंट्री हुई तो पार्टी में रंग जमना शुरू हो गया। पिछले दिन पूर्व सीएम हरीश रावत की डा.हरक सिंह रावत को लेकर दिखाई गई तल्खी से पार्टी के भीतर सियासत तेज हो गई थी, लेकिन शनिवार को दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से परस्पर संवाद भी किया और माल्टा का आनंद भी उठाया।

माल्टा पार्टी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने प्रतिभाग कर पार्टी के नये और पुराने कार्यकर्ताओं को हौंसला बढ़ाने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि माल्टा पार्टी का आयोजन इसलिए किया, ताकि लोग गैरसैण, मेहलचोंरी व अन्य स्थानों के माल्टे का स्वाद कही भूल ना जाएं। माल्टा पार्टी में उत्तराखंड के स्थानीय फलों व खाद्य पदार्थों के प्रोत्साहन में गडेरी के गुटके, अमरूद, कीवी, पकौड़ी के साथ सील-बट्टे में बनी हुई चटनी, रामगढ़ और लोहाघाट के माल्टे का लुफ्त विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व ट्रेड़ यूनियन से जुड़े लोगों ने उठाया।