कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, देहरादून रेलवे स्टेशन पर सात घंटे देरी से आई गोरखपुर एक्सप्रेस
देहरादून में कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। गोरखपुर एक्सप्रेस देहरादून रेलवे स्टेशन पर सात घंटे की देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून : घने कोहरे ने ट्रेनों की पहिये थामने शुरू कर दिए हैं। मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे में दृश्यता कम होने के कारण ट्रेनों का देर से पहुंचना शुरू हो गया है। जबकि, कई ट्रेनें रद्द हो गई है। इससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। उधर, यात्रियों को रेलवे प्रशासन की ओर से पहले जानकारी करने के बाद ही यात्रा करने की एडवायजरी जारी की है।
गुरुवार को देहरादून रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें निर्धारित समय पर नहीं पहुंची। ऐसे में यात्री को कई-कई घंटे ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा। वहीं, ट्रेनों के विलंब से आने के कारण कुछ यात्री ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए प्राइवेट बस व अन्य यातायात संसाधनों का रुख किया।
दरअसल, बीते चार दिनों से मैदानों क्षेत्रों में घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। इसका सीधा असर ट्रेनों के संचालन पर पड़ रहा है। खासकर, समस्त उत्तर भारत फिलहाल कोहरे की चपेट में हैं। रेलवे सूत्रों ने बताया कि देहरादून स्टेशन से कुल 18 ट्रेनों का संचालन होता है।
लिंक एक्सप्रेस गाड़ी संख्या-14113 निर्धारित समय 12:20 बजे की बजाये पांच घंटे विलंब से स्टेशन पहुंची। जबकि, रफ्ती गंगा एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 15005 निर्धारित समय से सात घंटे व कुंभ एक्सप्रेस गाड़ी संख्या-12369 तीन घंटे विलंब से स्टेशन पहुंची। जबकि, मुजफ्फरपुर से आने वाली गोरखपुर-देहरादून एक्सप्रेस(राप्ती) गाड़ी संख्या-5001 अपने निर्धारित समय 15:15 बजे से करीब सात घंटे देरी से स्टेशन से रवाना हुई।
वहीं, ट्रेनों के विलंब से आने-जाने के कारण यात्रियों को कई-कई घंटे तक इंतजार करना पड़ा। यात्री अपनी ट्रेनों के बारे में बार-बार इंक्वायरी केंद्र पर पूछताछ करते रहे। सूत्रों ने बताया कि कोहरे के बढ़ने से आगामी दिनों में ट्रेनों का संचालन और प्रभावित होने की संभावना है।
