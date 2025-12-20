घने कोहरे से उड़ानें प्रभावित, अहमदाबाद व भुवनेश्वर की उड़ान नहीं उतर सकी देहरादून एयरपोर्ट पर; भेजी जयपुर
देहरादून एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से अहमदाबाद और भुवनेश्वर से आने वाली उड़ानें जयपुर की ओर मोड़ी गईं। दिल्ली से आने वाली उड़ान रद ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला (देहरादून) : शनिवार को कोहरे के चलते कम दृश्यता के कारण अहमदाबाद और भुवनेश्वर की सुबह आने वाली उड़ान देहरादून एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकी। जिसके चलते उन्हें जयपुर के लिए डायवर्ट किया गया, जबकि दिल्ली से आने वाली उड़ान को दिल्ली से ही रद करना पड़ा।
एयरपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इंडिगो की अहमदाबाद की सुबह 7:55 पर आने वाली उड़ान व सुबह 8:25 पर इंडिगो की भुवनेश्वर से आने वाली उड़ान को कम दृश्यता होने के कारण जयपुर के लिए डायवर्ट किया गया। जबकि इंडिगो की सुबह 9 बजे दिल्ली से आने वाली उड़ान को दिल्ली से ही रद्द करना पड़ा।
इसके अलावा सुबह 9:45 पर इंडिगो की जयपुर की उड़ान दोपहर 12:54 पर एयरपोर्ट पहुंच सकी, जबकि सुबह 9:55 पर आने वाली मुंबई की उड़ान 10.53 पर एयरपोर्ट पहुंची। इसके अलावा इंडिगो की हैदराबाद से सुबह 11:10 पर आने वाली उड़ान दोपहर 12:49 पर एयरपोर्ट पहुंची।
वहीं, एयर इंडिया की दोपहर मुंबई से 2:20 पर आने वाली उड़ान 3.31 पर एयरपोर्ट पहुंच पाई। इसके अलावा इंडिगो की दिल्ली से शाम 3:20 पर आने वाली उड़ान शाम 4:12 पर एयरपोर्ट पहुंची।
यह भी पढ़ें- Dehradun Weather: Weekend पर बदला मौसम का मिजाज, घना कोहरा और धुंध से बढ़ी ठिठुरन; फ्लाइट-ट्रेनों पर पड़ा असर
यह भी पढ़ें- कोहरे ने लगाया आसमान पर 'पहरा', देहरादून हवाई अड्डे पर सुबह 10 बजे तक कोई भी फ्लाइट नहीं कर पाई लैंड
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।