घने कोहरे से उड़ानें प्रभावित, अहमदाबाद व भुवनेश्वर की उड़ान नहीं उतर सकी देहरादून एयरपोर्ट पर; भेजी जयपुर

संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला (देहरादून) : शनिवार को कोहरे के चलते कम दृश्यता के कारण अहमदाबाद और भुवनेश्वर की सुबह आने वाली उड़ान देहरादून एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकी। जिसके चलते उन्हें जयपुर के लिए डायवर्ट किया गया, जबकि दिल्ली से आने वाली उड़ान को दिल्ली से ही रद करना पड़ा।

एयरपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इंडिगो की अहमदाबाद की सुबह 7:55 पर आने वाली उड़ान व सुबह 8:25 पर इंडिगो की भुवनेश्वर से आने वाली उड़ान को कम दृश्यता होने के कारण जयपुर के लिए डायवर्ट किया गया। जबकि इंडिगो की सुबह 9 बजे दिल्ली से आने वाली उड़ान को दिल्ली से ही रद्द करना पड़ा।