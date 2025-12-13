Dehradun: टर्नर रोड की गली में फायर हाइड्रेंट लीकेज से मची अफरा-तफरी, स्कूली बच्चे और राहगीर फंसे

जागरण संवाददाा देहरादून: टर्नर रोड की एक गली में शनिवार सुबह आपातकाल जैसी स्थिति हो गई। यहां दमकल के लिए लगा फायर हाइड्रेंट लीक होने लगा।

इससे तेज प्रेशर पानी गली नंबर सी-4 के बाहरी हिस्से में इतनी तेज प्रेशर से निकलने लगा कि बिना भीगे निकल पाना संभव ही नहीं था। इसके चलते स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर अखबार, दूध, सब्जी वाले और पैदल निकलने वाले लोग गली में जा ही नहीं सके, न ही बाहर आ पाए।