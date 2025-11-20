Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dehradun News: पंजाब में ट्रामाडोल टैबलेट की खेप पकड़े जाने पर उत्तराखंड में एफडीए सतर्क

    By Sumit Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:58 PM (IST)

    खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की टीम ने सेलाकुई में चार औषधि फर्मों का निरीक्षण किया। दो फर्मों के ट्रामाडोल और प्रीगाबालिन दवा के निर्माण लाइसेंस को निलंबित करने की सिफारिश की गई है। यह कार्रवाई औषधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए की गई है, जिसके लिए विभाग अन्य राज्यों के साथ समन्वय कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: देहरादून से अमृतसर जा रहे ट्रक से पंजाब के जीरकपुर में बड़ी मात्रा में ट्रामाडोल टैबलेट पकड़े जाने के बाद उत्तराखंड का खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) भी सतर्क हो गया है।

    इस मामले में विभाग भी सप्लाई चेन की पूरी कड़ी को खंगाल रहा है। अपर आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर समेत विभिन्न जिलों में टीमों को सतर्क रहने के साथ ही औषधि फर्मों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि मामला सिर्फ ट्रक पकड़ने का नहीं, बल्कि बगैर बिल के व्यापार से जुड़े नेटवर्क और दवा की संभावित अवैध सप्लाई के खुलासे का संकेत हो सकता है।

    देहरादून के साथ ही हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर समेत विभिन्न जिलों में ड्रग विभाग की विशेष टीम बनाई हैं। टीमों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि बिना बिल, संदिग्ध लीगल दस्तावेज व अवैध रूप से स्टाक की गई दवा की तुरंत पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए।

    इसके साथ ही सभी से कहा गया है कि फर्मों के साथ ही दुकान, गोदाम की जांच की जाए। अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने फार्मा कारोबारियों से भी कहा है कि बगैर बिल अथवा संदिग्ध दवा पहुंची है तो इसकी जानकारी विभाग को दें।

    यह भी पढ़ें- इस फार्मा कंपनी की एंटी डिप्रेशन दवाओं को मिली यूएस एफडीए से मंजूरी, बाजार बंद होने के बाद आई खबर