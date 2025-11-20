Dehradun News: पंजाब में ट्रामाडोल टैबलेट की खेप पकड़े जाने पर उत्तराखंड में एफडीए सतर्क

जागरण संवाददाता, देहरादून: देहरादून से अमृतसर जा रहे ट्रक से पंजाब के जीरकपुर में बड़ी मात्रा में ट्रामाडोल टैबलेट पकड़े जाने के बाद उत्तराखंड का खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) भी सतर्क हो गया है। इस मामले में विभाग भी सप्लाई चेन की पूरी कड़ी को खंगाल रहा है। अपर आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर समेत विभिन्न जिलों में टीमों को सतर्क रहने के साथ ही औषधि फर्मों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।

अपर आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि मामला सिर्फ ट्रक पकड़ने का नहीं, बल्कि बगैर बिल के व्यापार से जुड़े नेटवर्क और दवा की संभावित अवैध सप्लाई के खुलासे का संकेत हो सकता है।

देहरादून के साथ ही हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर समेत विभिन्न जिलों में ड्रग विभाग की विशेष टीम बनाई हैं। टीमों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि बिना बिल, संदिग्ध लीगल दस्तावेज व अवैध रूप से स्टाक की गई दवा की तुरंत पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए।