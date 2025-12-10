इस बात पर धामी सरकार से नाराज अन्नदाता, सीएम आवास पर महापंचायत का ऐलान
उत्तराखंड में अन्नदाता धामी सरकार से नाराज हैं और उन्होंने सीएम आवास पर महापंचायत का ऐलान किया है। किसान सरकार की नीतियों से असंतुष्ट हैं और अपनी मा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून। गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल करने, इकबालपुर मिल में बकाया भुगतान दिलाने, 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों के लिए पेंशन, सिंचाई नहरों की मरम्मत व सफाई, पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि यंत्र और आर्गेनिक खेती को बढ़ावा समेत खेत से मंडी तक मुफ्त ट्रांसपोर्ट जैसी प्रमुख मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (तोमर) से जुड़े किसान शनिवार को मुख्यमंत्री आवास कूच करने पर अडिग हैं।
यूनियन ने मुख्यमंत्री आवास पर ही महापंचायत करने का ऐलान किया है। बुधवार को इस संबंध में किसान यूनियन की बैठक सहसपुर के ब्लाक अध्यक्ष राजकुमार शर्मा के फार्म हाउस पर हुई। बैठक में भाकियू (तोमर) के जिलाध्यक्ष संदीप चौहान ने बताया कि पिछले दो माह से संगठन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मुलाकात का समय नहीं दिया गया। जिस कारण किसानों को मजबूरन सीएम आवास कूच के लिए बाध्य होना पड़ा है।
उन्होंने 25 सूत्रीय मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। इसमें सड़क सुरक्षा, अवैध ट्रकों की आवाजाही रोकने, बाढ़ और मिट्टी कटाव रोकने के लिए ठोस कदम, पहाड़ी गांवों में कनेक्टिविटी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, सौर ऊर्जा सब्सिडी का लाभ सभी किसानों तक पहुंचाने जैसी मांगें शामिल हैं।
आरोप है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और नगर मजिस्ट्रेट को कई बार पत्र दिया जा चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कराई गई। अब यूनियन ने चेतावनी दी है कि वह किसानों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर महापंचायत करेगी और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बैठक में युवा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चौहान, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हाजी मुस्तकीम, गुलशम, वंश चौहान, मनोविराज, जुल्फिकार, पंकज धूलिया, आनंद शर्मा आदि मौजूद रहे।
