देहरादून में अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में गिरी स्कूल बस, मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, देहरादून। सहसपुर कोतवाली अंतर्गत संस्कार वर्ड स्कूल की खाली बस संख्या UK07PA 4174 ढलानी ग्राम में ढलान में न्यूट्रल में खड़ी थी, जो अचानक ढलान में होने के कारण सड़क से नीचे घाटी में लगभग 50 मीटर नीचे गिर गई। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। चालक ने कूदकर जान बचाई है।