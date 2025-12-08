Language
    देहरादून में अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में गिरी स्कूल बस, मची अफरा-तफरी

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:56 PM (IST)

    देहरादून में ढलान होने के कारण सड़क से नीचे घाटी में लगभग 50 मीटर नीचे बस गिर गई। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। चालक ने कूदकर जान बचाई है। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, देहरादून। सहसपुर कोतवाली अंतर्गत संस्कार वर्ड स्कूल की खाली बस संख्या UK07PA 4174 ढलानी  ग्राम में ढलान में न्यूट्रल में खड़ी थी, जो अचानक ढलान में होने के कारण सड़क से नीचे घाटी में लगभग 50 मीटर नीचे गिर गई। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। चालक ने कूदकर जान बचाई है।

