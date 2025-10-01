देहरादून की शांति भंग करने की फिराक में थे लोग, 400 के खिलाफ मुकदमा; पांच पुलिसकर्मी घायल

देहरादून के पटेलनगर में फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया। आक्रोशित लोगों ने बाजार चौकी में हंगामा किया जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना में पांच पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 400 उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान की जा रही है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। दून में फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणी से शुरू हुए विवाद के कारण हुई धक्का मुक्की के चलते पांच पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। इस मामले में पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने 400 उपद्रव मचाने वाले 400 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरों को चेक कर रही है, जिसके आधार पर जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। इसके साथ ही पुलिस प्रदर्शनकारियों को भड़काने वालों का भी पता लगा रही है। 29 सितंबर की रात की घटना पटेलनगर कोतवाली में दी तहरीर में आइएसबीटी चौकी प्रभारी हर्ष अरोड़ा ने बताया कि 29 सितंबर की रात उन्हें चौकी बाजार क्षेत्र में 300 से 400 लोग एकत्र होकर शोर मचाने व हुडदंग करने की सूचना मिली।

जानकारी मिली कि गुलशन नामक युवक ने मुस्लिम समुदाय के पूजनीय नवी के विरुद्ध अश्लील टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग चौकी बाजार में एकत्रित होने लगे व चौकी के बाहर मुस्लिम समुदाय के 300 से 400 लोग एकत्र होकर हुडदंग कर धार्मिक उन्माद व धार्मिक टिप्पणियां करने लगे।

इसी दौरान वहां पर मौजूद लोगों की भीड़ काफी बढ़ने लगी और उग्र होने लगे। उन्हें समझाने बुझाने का काफी प्रयास किया गया लेकिन लगातार नारेबाजी कर धार्मिक उन्माद फैलाने व शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सडक जाम कर मार्ग अवरूद्ध करने लगे। इससे आने-जाने वाले वाहन, एंबुलेंस, महिलाओं, बुजुर्गों इत्यादि का मार्ग अवरुद्ध होने लगा।

मौके पर प्रभारी निरीक्षक पटेलनगर कोतवाली ने उच्च अधिकारियों को फोन कर अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की। इसी बीच क्षेत्राधिकारी सदर अंकित कंडारी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली प्रदीप पंत, थानाध्यक्ष क्लेमेंटटाउन मोहन सिंह, थानाअध्यक्ष नेहरू कालोनी संजीत कुमार मौके पर पहुंचे।

भीड़ और अधिक उग्र होकर नारेबाजी करने लगे और धार्मिक टिप्पणी कर धार्मिक उन्माद करने लगे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भीड़ पर तत्काल हल्का पुलिस बल का प्रयोग कर मौके से हटाया गया। मौजूद भीड़ को तितर-बितर किया गया।

कार्रवाई के दौरान भीड़ में मौजूद व्यक्तियों ने पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की और खींचातानी शुरू कर दी, जिससे पटेलनगर कोतवाली में तैनात सिपाही विनोद कुमार, प्रवीन कुमार, संदीप कुमार, मंजीत सिह, महिला सिपाही शिखा चौधरी को चोटें आई जिनका मेडिकल परीक्षण कराया गया।

मौके पर उग्र भीड़ को आवश्यक बल प्रयोग तितर-बितर नहीं किया जाता तो कोई बड़ी घटना व शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते थे। सीओ पटेलनगर कोतवाली अंकित कंडारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर उपद्रव मचा रहे 400 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस ने खंगाला एक-एक घर सोमवार रात को हुई उपद्रव की घटना के बाद मंगलवार को पुलिस की विभिन्न टीमों ने ब्रह्मपुरी व ब्राह्मणवाला क्षेत्र में एक-एक घर की तलाशी ली। सीओ अंकित कंडारी के नेतृत्व में पुलिस व पीएसी की टीमें घर-घर पहुंची और उपद्रव करने वालों की फोटो दिखाकर उनकी पहचान के प्रयास किए।