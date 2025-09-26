Dehradun: लच्छीवाला में कार पर किया हाथी ने हमला, मच गया हड़कंप; भागकर बचाई जान

देहरादून के लच्छीवाला में एक हाथी ने कार पर हमला कर दिया जिससे कार सवारों में भगदड़ मच गई। यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई। वन विभाग ने सुरक्षा के लिए खाई खोदने की बात कही है। हाथी पहले भी इस मार्ग पर हमले कर चुका है जिससे लोगों में दहशत है। पिछले कुछ दिनों में यह घटनाएं और बढ़ी है।

संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला (देहरादून) । लच्छीवाला फ्लाईओवर के पास जंगल से अचानक आए हाथी ने सड़क पार करते हुए एक कार पर अचानक हमला कर दिया। जिससे कार का पिछला शीशा टूट गया। अचानक हुए हाथी के हमले से कार मे बैठे लोगो में चीख- पुकार मच गई।

वह तत्परता से कार से निकल कर भागे और जान बचाई। उसके बाद हाथी जंगल की तरफ चला गया। अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना की सूचना पर टोल प्लाजा पर तैनात वनकर्मी मौके पर पहुंचे। तब तक हाथी जंगल में जा चुका था।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुरुवार शाम करीब सात बजे डोईवाला की तरफ से देहरादून जा रही बलेनो कार में एक पुरुष व तीन महिलाएं सवार थी। टोल प्लाजा से कुछ पहले नेचर पार्क की तरफ के जंगल से निकल कर एक हाथी सड़क पर आ गया। तभी हाथी के सामने यह कार आ गई।

कार के पिछले हिस्से पर हाथी ने अपनी सूंड से हमला कर उसे दूर धकेल दिया। जिससे कार का शीशा टूट गया और वह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं अंदर बैठे कार सवारों में चीख-पुकार मच गई। उसके बाद वह तेजी से उतरे और दूर भाग कर जान बचाई। उसके बाद हाथी जंगल की तरफ चला गया। तब जाकर लोगों के सांस में सांस आई।

बता दें कि हाथी इससे पूर्व भी इस मार्ग पर हमला कर लोगों को घायल कर चुका है। यह स्थान हाथी का गलियारा रहा है। परंतु यहां पर हाथियों के लिए अंडरपास बनाने की बजाय यहां पर टोल प्लाजा बना दिया गया है। जिससे हाथी और वाहनो में यहां टकराव देखने को मिल रहा है । पिछले कुछ दिनों में यह घटनाएं और बढ़ी है।