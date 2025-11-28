सर्दी बढ़ते ही अंडों के दाम आसमान पर, देहरादून में देसी अंडा 15 रुपये प्रति पीस

जागरण संवाददाता, देहरादून: सर्दी बढ़ते ही अंडे के दामों में जबरदस्त उछाल आ गया है। शहर में आठ से 15 रुपये प्रति पीस की दर से अंडा बिक रहा है। वहीं, डिमांड के अनुरूप आपूर्ति कम होने से भी अंडे की दाम बढ़ रहे हैं। उधर, प्रतिदिन बाजार में लोग बड़ी मात्रा में अंडों की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं।

15 नवंबर से दामों में उछाल दून शहर में अंडे के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। बढ़ती सर्दी के कारण लोग अंडे का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। मोती बाजार स्थित चड्ढा एग्स होलसेल के मालिक रणजीत सिंह चड्ढा ने बताया कि 15 नवंबर से अंडे के दामों में उछाल आया है। वर्तमान में फार्मी अंडे के 30 पीस की ट्रे होलसेल में 200 और खुदरा में 220 रुपये तक बेची जा रही है। परचुन की दुकानों पर आठ रुपये प्रति अंडा बिक रहा है।

10 अंडों की ट्रे 120 रुपये की देसी अंडे की 25 पीस की ट्रे होलसेल में 275 और खुदरा में 350 रुपये तक बेची जा रही है। 10 अंडों की ट्रे होलसेल में 120 और खुदरा बाजार में 150 रुपये तक बेची जा रही है। जबकि, दुकानों पर देसी अंडा प्रति पीस 15 रुपये में बेचा जा रहा है।