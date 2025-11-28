सर्दी बढ़ते ही अंडों के दाम आसमान पर, देहरादून में देसी अंडा 15 रुपये प्रति पीस
देहरादून में सर्दी बढ़ने से अंडे के दाम आसमान छू रहे हैं, शहर में एक अंडा आठ से 15 रुपये तक बिक रहा है। मांग के अनुसार आपूर्ति कम होने से भी अंडे की कीमतें बढ़ रही हैं। थोक विक्रेताओं के अनुसार, फार्मी और देसी दोनों तरह के अंडों की कीमतों में वृद्धि हुई है। पंजाब में बाढ़ के कारण आपूर्ति प्रभावित होने से भी अंडे के दाम बढ़ रहे हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून: सर्दी बढ़ते ही अंडे के दामों में जबरदस्त उछाल आ गया है। शहर में आठ से 15 रुपये प्रति पीस की दर से अंडा बिक रहा है। वहीं, डिमांड के अनुरूप आपूर्ति कम होने से भी अंडे की दाम बढ़ रहे हैं। उधर, प्रतिदिन बाजार में लोग बड़ी मात्रा में अंडों की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं।
15 नवंबर से दामों में उछाल
दून शहर में अंडे के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। बढ़ती सर्दी के कारण लोग अंडे का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। मोती बाजार स्थित चड्ढा एग्स होलसेल के मालिक रणजीत सिंह चड्ढा ने बताया कि 15 नवंबर से अंडे के दामों में उछाल आया है। वर्तमान में फार्मी अंडे के 30 पीस की ट्रे होलसेल में 200 और खुदरा में 220 रुपये तक बेची जा रही है। परचुन की दुकानों पर आठ रुपये प्रति अंडा बिक रहा है।
10 अंडों की ट्रे 120 रुपये की
देसी अंडे की 25 पीस की ट्रे होलसेल में 275 और खुदरा में 350 रुपये तक बेची जा रही है। 10 अंडों की ट्रे होलसेल में 120 और खुदरा बाजार में 150 रुपये तक बेची जा रही है। जबकि, दुकानों पर देसी अंडा प्रति पीस 15 रुपये में बेचा जा रहा है।
पहाड़ी क्षेत्रों में डिमांड ज्यादा
चड्ढा ने बताया कि सर्दी बढ़ने साथ ही देरहादून समेत प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में अंडे की डिमांड बढ़ जाती है। वहीं, इस बार बरसात सीजन में पंजाब में भयंकर बाढ़ के कारण मुर्गी फामर्स को बड़ी क्षति हुई है। पंजाब से प्रदेश में बड़ी मात्रा में अंडे की आपूर्ति होती थी। इससे अंडे के दाम लगातार प्रभावित हो रहे हैं।
