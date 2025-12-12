Dehradun की इस कालोनी में खूंखार कुत्ते का आतंक, 30 दिन में नौ लोगों पर हमला; एक व्यक्ति को दो बार काटा

जागरण संवाददाता देहरादून: दून में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। अब दून की आकाशदीप कालोनी में एक आवारा कुत्ता स्थानीय लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। बीते एक माह में यह कुत्ता करीब नौ लोगों पर हमला कर चुका है।

शुक्रवार को इसने स्थानीय निवासी विक्रम पंवार को दूसरी बार काट लिया। शिकायत मिलने पर नगर निगम ने कुत्ते को कुछ दिनों के लिए एबीसी सेंटर में रखने की बात कही है। जानकारी के अनुसार, आकाशदीप कालोनी निवासी विक्रम पंवार की टांग पर कुत्ते के हमले से गहरा घाव हो गया है। कुछ दिन पहले भी यही कुत्ता उन्हें काट चुका था, जिसके बाद वह एंटी-रेबीज इंजेक्शन का कोर्स चलवा रहे थे। अब दोबारा हमले के बाद उन्हें फिर से वैक्सीन लगवानी पड़ रही है।

विक्रम की पत्नी हरप्रीम का कहना है कि कुत्ते के डर से कालोनी की गली से गुजरना भी मुश्किल हो गया है और वह हमेशा हाथ में डंडा लेकर ही बाहर निकलती हैं। फल-सब्जी बेचने वाले भी कुत्ते के हमलावर स्वभाव के कारण कालोनी में घुसने से कतराते हैं।