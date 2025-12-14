Language
    Dehradun: सेलाकुई में परफ्यूम बनाने वाली कंपनी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:54 PM (IST)

    देहरादून के विकासनगर के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में बालाजी परफ्यूम बनाने वाली कंपनी में रविवार को आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। स ...और पढ़ें

    औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में परफ्यूम बनाने वाली बालाजी कंपनी में आग लगने के बाद उठता धूंआ।

    जागरण संवाददाता, विकासनगर: औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में रविवार दोपहर को परफ्यूम बनाने वाली बालाजी कंपनी में अचानक आग लग गई। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। लोगों की सूचना पर अग्निशमन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम कंपनी आग बुझाने में जुटी हुई है। वहीं, कंपनी में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

