Dehradun: सेलाकुई में परफ्यूम बनाने वाली कंपनी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर

जागरण संवाददाता, विकासनगर: औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में रविवार दोपहर को परफ्यूम बनाने वाली बालाजी कंपनी में अचानक आग लग गई। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। लोगों की सूचना पर अग्निशमन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम कंपनी आग बुझाने में जुटी हुई है। वहीं, कंपनी में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

