ग्रेटर नोएडा में सिलिंडर में गैस रिसीव से फ्लैट में लगी आग, बुजुर्ग दंपती झुलसे; कमरों में रखा सामान खाक
ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट में सिलिंडर में गैस रिसीव करते समय आग लग गई, जिससे एक बुजुर्ग दंपती झुलस गए। आग लगने से फ्लैट के कमरों में रखा सारा सामान जल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। हैबीटेक पंचतत्व सोसायटी में 24वीं मंजिल के फ्लैट में सिलिंडर से लीकेज गैस में दीपक से आग लग गई। आग की चपेट में आकर बुजुर्ग दंपती मामूली रूप से झुलस गए। सोसायटी के सुरक्षा गार्डों ने दमकल कर्मियों के साथ जब तक आग पर काबू पाया। फ्लैट के तीन कमराें में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। स्वजन ने दंपती को अस्पताल में भर्ती कराया है।
घटना शुक्रवार शाम करीब 5.30 बजे ईकोटेक तीन की हैबीटेक पंचतत्व सोसायटी टेकजोन-चार के टावर नंबर ए-6 के 24वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट की है। फ्लैट मीनल शर्मा के नाम से है। इसमें बुजुर्ग दंपती रहते हैं। टावर में सुरक्षा गार्ड बुद्धराम हैं। पड़ोसियों ने दंपती की चीख पुकार सुन आनन-फानन सुरक्षा गार्ड बुद्धराम को सूचना दी।
सुरक्षा गार्ड इंचार्ज विनय आनन-फानन अग्निशमन उपकरण लेकर फ्लैट पर पहुंचे। आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे दंपती को फ्लैट से बाहर निकाला। दोनों आग बुझाने के प्रयास में मामूली रूप से झुलस गए थे। गार्डों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। इस बीच सूचना पर दमकल कर्मी भी दो गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंच गए।
दोनों ने करीब 45 मिनट में आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक तीन कमरों में रखा सामान जल कर खाक हो चुका था। विनय ने बताया कि दंपती ने पूजा घर में दीपक जलाया था। इसी दौरान आग फैल गई। सीएफओ प्रदीप चौबे ने बताया प्राथमिक जांच की है। आशंका है कि घरेलू गैस सिलिंडर में पहले से ही रिसाव हो रहा होगा। शाम को पूजन आदि के लिए दीपक जलाने के दौरान आग फैल गई। कहा दंपती के मामूली रूप से झुलसने की सूचना है। कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है।
शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिक उपकरणों की दुकान में लगी आग
गेनो वेस्ट की गैलेक्सी रायल सोसायटी स्थिति मार्केट में शनिवार सुबह करीब नौ बजे एक इलेक्ट्रिक की दुकान में आग लगी गई। धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने दमकल को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने जब तक आग पर काबू पाया काफी नुकसान हो चुका था। सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे ने बताया घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि आग की चपेट में आने से दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।