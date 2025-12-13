Language
    Dehradun News: घर में घुसकर प्रापर्टी डीलर का पैर तोड़ा, 4.50 लाख रुपये लूटे

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:16 PM (IST)

    देहरादून के राजपुर में आर्किड पार्क निवासी प्रापर्टी डीलर अरुण कपूर के घर में घुसकर हमलावरों ने मारपीट की और 4.50 लाख रुपये लूट लिए। अनिल मलिक और उसके ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: राजपुर स्थित आर्किड पार्क में रहने वाले प्रापर्टी डीलर के साथ मारपीट कर आरोपितों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। आरोपितों ने प्रापर्टी डीलर का डंडे से पांव तोड़कर घर से 4.50 लाख रुपये ले गए।

    गंभीर हालत में पीड़ित को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, राजपुर थाना पुलिस ने तीन आरोपितों के विरुद्ध लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपितों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

    पुलिस को दी तहरीर में अरुण कपूर निवासी आर्किड पार्क निकट अभियोजन निदेशालय ने बताया कि 11 दिसंबर को तड़के वह घर पर सो रहे थे।

    करीब चार से पांच बजे के बीच कार में सवार कुछ लोग उनके गेट पर पहुंचे और घंटी बजाने के साथ वह दरवाजा खटखटाने लगे। आवाज सुनकर वह बाहर आए और गेट खोला।

    आरोप है अनिल मलिक और उसके दो अन्य साथी उन्हें धक्का देकर जबरदस्ती घर में दाखिल हो गए। धमकाते हुए जमीन बेचने के एवज में मिली रकम देने की बात कहने लगे।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि रकम न देने पर हमलावरों ने उन पर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, सिर व पैर पर गंभीर जख्म होने के चलते वह जमीन पर गिर गए।

    हमलावर उन्हें मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गए। जाते-जाते वह घर में रखे 4.50 लाख रुपये भी लूटकर ले गए। हमले में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है और शरीर पर कई जगह गहरे घाव हैं। पुलिस ने अनिल मलिक और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज किया है।

