पहले कराया बीमा...फिर प्रेमी से कराई छोटी बहन की हत्या, पैसों के लालच में रिश्तों का कत्ल कर बैठी फिरोजा 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के वडोदरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां एक बड़ी बहन ने रुपयों की जरूरत पूरी करने के लिए पहले तो छोटी बहन का इंश्योरेंस करवाया और फिर बीमा की रकम हड़पने के लिए अपने प्रेमी के हाथों से उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने आरोपी बड़ी बहन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

अजीजा दीवान की हत्या के मामले की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उसकी ही बड़ी बहन ने बीमा पॉलिसी के 40 लाख रुपयों को हड़पने के लिए अजीजा की हत्या का प्लान बनाया और अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

CCTV की मदद से हुआ कातिल खुलासा वरोदरा ग्रामीण एसपी सुशील अग्रवाल ने बताया, सीसीटीवी की जांच के दौरान पता चला कि एक युवक अजीजा को उसके घर से कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देता हुआ दिखाई दिया। हमने किसी तरह उसका चेहरा पहचान लिया और पीड़ित परिवार को उसकी जानकारी दी।

जांच में आगे पता चला कि उसका नाम शेख है। पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने ही दुपट्टे से गला दबाकर अजीजा की हत्या की। फिरोजा के साथ था शेख का प्रेम प्रसंग पुलिस ने बताया कि शेख, जिसका अजीजा की बहन, फिरोजा के साथ प्रेम प्रसंग था और उसे पैसे की जरूरत थी। अजीजा का अपने पति के साथ कुछ विवाद चल रह था, जिसके कारण पिछले 6 महीने से वह पिता के घर रह रही थी। फिरोजा भी अपने पति के साथ उसी घर में रहती थी।

बीमा की रकम के लालच में कराया बहन का कत्ल TOI के मुताबिक, एसपी सुशील अग्रवाल ने बताया, "फिरोजा ने अजीजा का 40 लाख रुपए का बीमा करवाया था, जिसमें उसने खुद को नॉमिनी बनाया था। 28 नवंबर को फिरोजा ने बीमा की पहली किस्त जमा कर दी। इसके बाद उसने अपने प्रेमी शेख को अजीजा की हत्या के लिए यह कहकर राजी किया कि उसे 7 लाख रुपए देगी। इसके बाद फिरोजा ने अजीजा के श्रम कार्ड बनावाने के लिए मना लिया जिससे कि वह सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके।